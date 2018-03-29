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«Алютех» представила новые возможности оформления секционных ворот
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«Алютех» представила новые возможности оформления секционных ворот 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
Производитель — «Алютех». Цена: ворота без учёта доставки и монтажа — от 31 500 руб. Фото: «Алютех»
Для воплощения в жизнь оригинальных дизайнерских решений в ассортимент включены сэндвич-панели с рисунком Ми L-гофр с гладкой матовой текстурой цвета «графит». Полотно ворот, изготовленное из таких панелей, отличается изысканным и элегантным внешним видом и отлично сочетается с архитектурой частных коттеджей и загородных домов.
Ещё одно интересное решение от «Алютех» — секционные ворота, окрашенные в цвета по каталогам RAL и Deutsche Bahn. Теперь защитным конструкциям можно придать любой из нескольких сотен оттенков, среди которых — насыщенный шоколадный, «красный рубин» и даже «зелёный мох». Кроме того, к воротам предлагается широкий перечень опций: встроенные калитки, прямоугольные, круглые, квадратные окна, панорамное остекление и вентиляционные решётки.
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