Найл Хоран и Хейли Стайнфелд все-таки встречаются 

В феврале западные таблоиды написали о том, что Найл Хоран и Хейли Стайнфелд встречаются, сделав вывод после совместного посещения парой концерта Backstreet Boys в Лас-Вегасе. Подтверждений роману тогда не было, однако, как оказалось, иногда и желтая пресса бывает права. Хейли сама подогрела интерес к этой сплетне, опубликовав на днях снимок в футболке с надписью «Найл Хоран», который был сделан за кулисами шоу бывшего участника One Direction. А после этого инсайдеры подтвердили, что у этих двоих действительно роман. Ранее Найл и Хейли были хорошими друзьями, но, как говорит источник, их дружба переросла в романтическое чувство. Стоит отметить, что чувство это совсем скоро будет проходить проверку на прочность, ведь Стайнфелд отправляется в длительное турне с Чарли Путом.
📍51.4613° N, 0.1156° W Публикация от hailee steinfeld (@haileesteinfeld)
24 Мар 2018 в 10:06 PDT попкорнnews