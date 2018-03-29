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Найл Хоран и Хейли Стайнфелд все-таки встречаются
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Найл Хоран и Хейли Стайнфелд все-таки встречаются 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В феврале западные таблоиды написали о том, что Найл Хоран и Хейли Стайнфелд встречаются, сделав вывод после совместного посещения парой концерта Backstreet Boys в Лас-Вегасе. Подтверждений роману тогда не было, однако, как оказалось, иногда и желтая пресса бывает права. Хейли сама подогрела интерес к этой сплетне, опубликовав на днях снимок в футболке с надписью «Найл Хоран», который был сделан за кулисами шоу бывшего участника One Direction. А после этого инсайдеры подтвердили, что у этих двоих действительно роман. Ранее Найл и Хейли были хорошими друзьями, но, как говорит источник, их дружба переросла в романтическое чувство. Стоит отметить, что чувство это совсем скоро будет проходить проверку на прочность, ведь Стайнфелд отправляется в длительное турне с Чарли Путом.
📍51.4613° N, 0.1156° W  Публикация от hailee steinfeld (@haileesteinfeld)
24 Мар 2018 в 10:06 PDT  попкорнnews
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