Девственная плева: правда и мифы

Разбираемся, что такое девственная плева, как менялось ее значение с ходом истории и для кого все-таки «ваша роза» цветет.

Что вообще такое девственная плева?

Нет, это не «преграда», которая магическим образом исчезает после одной ночи. Более того, это не «пленка», которую можно «лопнуть» — хотя именно так многие представляют себе процесс лишения девственности.

По сути, плева (или гимен) — это небольшая складка кожи, расположенная вокруг входа во влагалище (не падайте в обморок, дальше будет еще интереснее). Эта складка не является твердой — она может растягиваться. А еще она почти никогда не закрывает вход полностью — и именно это лишает всякого смысла миф о том, что ее необходимо «пробить».

Можно сказать, что единственное распространенное убеждение, которое действительно является верным — это то, что у большинства женщин есть девственная плева. На этом факты заканчиваются и начинаются мифы.

Объясняем на примере. Представьте, что у вас есть стакан, верхнюю часть которого немного закрывает плотная резинка. Если вы хотите вставить в стакан трубочку, то можете пойти грубым путем и воткнуть ее сквозь резинку — а можете действовать аккуратнее и просто продвинуть ее сквозь свободный край. Именно с первым вариантом связаны привычные символы лишения девственности: боль и кровотечение. Но даже в этом случае плева может зажить — и если партнер будет неаккуратен, каждый раз секс будет болезненным и неприятным.

Еще одно заблуждение связано с тем, что после первого сексуального контакта с проникновением, девушка навсегда лишается плевы. Но на самом деле, исследование, проведенное еще в 2004 году показало, что гимен сохранился у 52% сексуально активных девушек. С другой стороны, девственная плева может растянуться от занятий спортом — или вообще отсутствовать с рождения. Именно поэтому девственность нельзя доказать — ни визуальным осмотром, ни поисками крови на простыне.

Но даже самые авторитетные исследования не помогают полностью избавиться от предрассудков и устаревших ожиданий. Визуальный осмотр все еще используется для подтверждения наличия девственности — и даже может служить основанием в отказе приема заявления о насилии (в случае, если гимен не пострадал) или заявлений о «распутном» образе жизни девушки (если ее плева подверглась воздействию из-за активного образа жизни или с рождения была меньше).

Зачем плева нужна сейчас?

Если кратко: она не нужна. С момента обнаружения этого органа она использовалась для навязывания «правильного» образа жизни и оценки женщины по ее сексуальной жизни. Средневековая традиция выноса простыней после первой брачной ночи была необходима исключительно для проверки девушек — и нередко они оказывались виновны лишь потому, что их организм устроен немного иначе.

Сейчас же плева выступает в качестве такого же рычага давления и используется для создания «культа девственности». Наличие физического органа (даже если он весьма условный), помогает ограничивать сексуальность и легко формировать ярлыки и стереотипы.

Что делать? Почаще вспоминать, что вы все-таки не в средневековье, первый секс не обязательно будет болезненным, а ваша сексуальность должна ограничиваться лишь вашими желаниями и потребностями. И «роза цветет» только для вас.

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