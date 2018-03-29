В Ростове просыпаются клещи: рассказываем, что нужно о них знать и что делать с укусами

Жители Северного микрорайона города рассказали, что вчера видели клещей в парке «Дружба». Кто-то умудрился принести насекомое в квартиру.

— Возвращался с Темерника на маршрутке домой. Уже в квартире обнаружил на рукаве кофты клеща, — написал в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» ростовчанин.

— Клещи могут напасть на человека с апреля по ноябрь, пик их активности — апрель–июль, — говорится в сообщении регионального Минздрава

Рассказываем, чем опасны укусы этих паукообразных, как от них уберечься и куда обращаться, если вы все-таки сняли их с себя.

Чем могут заразить клещи

Некоторые уверены, что от клещей можно заразиться только энцефалитом и лайм-боррелиозом. Хотя и этих двух опаснейших болезней хватило бы с лихвой, список болезней, которые переносят клещи, гораздо шире.

— Это действительно самые распространенные инфекции, которые переносит клещ. Энцефалит встречается у 3% клещей, лайм-боррелиоз — у 30%. Но есть и другие заболевания, пусть менее опасные, но тоже достаточно серьезные, например, эрлихиоз и анаплазмоз, — рассказала рассказала эпидемиолог Роспотребнадзора Мария Есюнина.

Какие симптомы у энцефалита и лайм-бореллиоза

У человека, инфицированного энцефалитом, резко повышается температура, его знобит и тошнит. Начинают болеть голова и мышцы, обычно в области плеч, шеи, поясницы и груди. Лицо начинает краснеть; краснота затем может перейти на всё тело.

При лайм-бореллиозе место укуса краснеет, часто вокруг укуса появляются кольца. Общая картина напоминает нарисованную на теле «мишень». Место укуса зудит, болит и отекает. Укушенный может ощущать скованность в шейных мышцах. Другие симптомы лайм-бореллиоза: увеличение лимфатических узлов, тошнота, рвота, головная боль, слабость, першение в горле, сухой кашель.

Можно ли определить энцефалитного клеща по внешнему виду?

Нет. Клещи действительно бывают разные: большие с красным брюхом и маленькие, полностью чёрные. Но это гендерные различия. Большие насекомые — это самки, маленькие — самцы. Узнать, заражен ли клещ энцефалитом или другой инфекцией или нет, можно, только отдав его на исследование.

В пробирке то, во что превращается клещ после того, как его измельчат в специальном аппарате

Как обезопасить себя от укусов клещей: четыре правила

Во-первых, обязательно берите на природу защитное средство от укусов насекомых. При покупке средства обратите внимание на описание. Репеллент должен отпугивать не только комаров, но и клещей. Средством надо опрыскивать и себя, и предметы.

Во-вторых, старайтесь избегать мест с высокой травой.

В-третьих, осматривайте себя хотя бы раз в полчаса.

В-четвертых, надевайте максимально закрытую одежду.

Не забывайте, что клещи могут укусить и в городе.

Так выглядят клещи-самки

Что делать, если укусил клещ

Тут ответ однозначен — снять с тела как можно быстрее. Сделать это можно самому или в больнице. В Ростове паразита с тела уберут в любом травмпункте.

Адреса и телефоны травмпунктов в Ростове

Травмпункт городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко, адрес: пр. Ворошиловский, 105;телефон: +7 (863) 232-49-89.

БСМП № 2 травмпункт, адрес: ул. Бодрая, 88/35;телефон: +7 (863) 233-05-58.

Травмпункт Советского и Железнодорожного районов, адрес: пр. Коммунистический, 39;телефон: +7 (863) 271-99-65.

Городская поликлиника № 1 (травмпункт), адрес: ул. Сержантова, 3;телефон: +7 (863) 252-04-18.

Поликлиника № 4 (травмпункт), адрес: Богатяновский спуск, 27;телефон: +7 (863) 263-40-23.

Детский травмпункт городской поликлиники № 20, адрес: пр. Коммунистический, 39;телефон: +7 (863) 271-96-67.

Детский травмпункт, адрес: пр. Кировский, 27;телефон: +7 (863) 227-76-91.

Если нет возможности поехать к врачу и вы решили самостоятельно избавиться от клеща, помните: нельзя брать его голыми руками, выковыривать острым предметом, тащить за брюшко, прижигать сигаретой, резко дергать при вытаскивании, смазывать его бензином, чистящими средствами, жидкостью для снятия лака.

Для этого подойдет прочная нить, из которой следует сделать петельку и набросить ее на кровососа. Убедившись, что петля находится не на брюшке, а ближе к хоботку паразита, нужно затянуть нитку в узел и начать тихонько без усилий подтягивать ее концы вверх, перпендикулярно коже.

Делать это надо аккуратно, без резких движений. Тянуть нужно постепенно, без рывков и с остановками, предоставляя клещу возможность отцепиться самому.

Также можно вытащить клеща пинцетом, прочно захватив его как можно ближе к месту укуса (между головкой клеща и телом человека). Следите за тем, чтобы не захватить паразита за брюшко, потому что его легко раздавить.

Что делать с клещом дальше?

Надо срочно сдать его в специальную лабораторию. Простой анализ крови у человека не покажет результата в первые недели после заражения, а когда проявятся первые симптомы, драгоценное время будет упущено. Если выяснится, что клещ был инфицирован, врач предложит сразу же начать лечение.

В Ростове проверить клеща на инфекции можно по следующим адресам:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 10;часы приема с 09:00 до 17:00;телефон: 8 (863) 245-53-23.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, 67;часы приема с 09:00 до 17:00;телефон: 8 (863) 275-74-18.

Лаборатория вирусологическая, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я Линия, 67;часы приема с 09:00 до 17:00;телефон: 8 (863) 251-06-25.

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