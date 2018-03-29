Премьера мультфильма «Зверята» в приложении «МУЛЬТ»

Познавательно-развлекательный мультфильм не оставит равнодушными ни малышей, ни детей постарше. Тут ведь есть все, что они любят: приключения, путешествия, интересные факты и милые зверюшки.

Важная утка, болтун кролик, проказница кошка, серьезный пес, изобретатель тритон и оригинальный цыпленок — главные герои мультфильма. Все они родом из Австралии, откуда и началось их долгое путешествие. Каждую серию зверята будут узнавать что-то новое о географии и истории.

Злая ведьма решила отменить прошлое, стирая все следы ее былых поражений. Команда бесстрашных героев обнаруживает, что это заклинание можно отменить. Но для этого нужно собрать таинственные ингредиенты и встретиться с целым рядом волшебников, ведьм и магических символов. Приключения начинаются!

Приятные и яркие персонажи мультфильма точно понравятся малышам, а увлекательный сюжет не даст им оторваться от экранов. В приложении «МУЛЬТ» мультфильм стартует с 29 марта.

Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Интересное по теме: 12 интересных фактов о мультсериале «Ми-ми-мишки»