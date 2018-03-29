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Премьера мультфильма «Зверята» в приложении «МУЛЬТ»
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Премьера мультфильма «Зверята» в приложении «МУЛЬТ» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Познавательно-развлекательный мультфильм не оставит равнодушными ни малышей, ни детей постарше. Тут ведь есть все, что они любят: приключения, путешествия, интересные факты и милые зверюшки.
Важная утка, болтун кролик, проказница кошка, серьезный пес, изобретатель тритон и оригинальный цыпленок — главные герои мультфильма. Все они родом из Австралии, откуда и началось их долгое путешествие. Каждую серию зверята будут узнавать что-то новое о географии и истории.
Злая ведьма решила отменить прошлое, стирая все следы ее былых поражений. Команда бесстрашных героев обнаруживает, что это заклинание можно отменить. Но для этого нужно собрать таинственные ингредиенты и встретиться с целым рядом волшебников, ведьм и магических символов. Приключения начинаются!
Приятные и яркие персонажи мультфильма точно понравятся малышам, а увлекательный сюжет не даст им оторваться от экранов. В приложении «МУЛЬТ» мультфильм стартует с 29 марта.
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