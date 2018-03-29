Конструктивизм ляжет в основу дизайн-кода новых кварталов реновации

«Мы хотим найти своеобразный „Конструктивизм 2.0“. Там, где это уместно и есть предпосылки, развить этот язык в новом строительстве. Вы знаете, что данный стиль рождался с похожими идеями и задачами. И со временем превратился в уникальную для Москвы историю. В районах реновации, где сохранились памятники конструктивизма, вполне закономерно создавать новую застройку, связанную с этим стилем, ведь так сохраняется память места. В других районах имеет смысл привязываться к чему-то другому», — отметил Сергей Кузнецов

Новый стиль должен не только развить основные идеи, заложенные его создателями, но и стать не менее прорывным для своего времени, чем творения предшествующей эпохи. Одним из таких примеров станут кварталы реновации в Бабушкинском районе. Сейчас в нем сохранились здания бывшего центра деревни Бабушкино, стиль которых ляжет в основу дизайн-кода всего района.

«В случае с «Конструктивизмом 2.0» нужно искать язык, который будет совершенно явным образом находиться с «Конструктивизмом 1» в диалоге, и развивать дальше московскую идентику. Чтобы люди видели, что массовая архитектура в Москве имеет традиции, диалог с прошлым. Это стиль, который отличался мастерством и новаторством, что в новых проектах надо учесть», — отметил Кузнецов.

Архитектор также подчеркнул, что все выдающиеся в плане архитектуры здания в районах реновации будут сохранены, и это касается не только памятников конструктивизма.