Конструктивизм ляжет в основу дизайн-кода новых кварталов реновации 

«Мы хотим найти своеобразный „Конструктивизм 2.0“. Там, где это уместно и есть предпосылки, развить этот язык в новом строительстве. Вы знаете, что данный стиль рождался с похожими идеями и задачами. И со временем превратился в уникальную для Москвы историю. В районах реновации, где сохранились памятники конструктивизма, вполне закономерно создавать новую застройку, связанную с этим стилем, ведь так сохраняется память места. В других районах имеет смысл привязываться к чему-то другому», — отметил Сергей Кузнецов.
Новый стиль должен не только развить основные идеи, заложенные его создателями, но и стать не менее прорывным для своего времени, чем творения предшествующей эпохи. Одним из таких примеров станут кварталы реновации в Бабушкинском районе. Сейчас в нем сохранились здания бывшего центра деревни Бабушкино, стиль которых ляжет в основу дизайн-кода всего района.
«В случае с «Конструктивизмом 2.0» нужно искать язык, который будет совершенно явным образом находиться с «Конструктивизмом 1» в диалоге, и развивать дальше московскую идентику. Чтобы люди видели, что массовая архитектура в Москве имеет традиции, диалог с прошлым. Это стиль, который отличался мастерством и новаторством, что в новых проектах надо учесть», — отметил Кузнецов.
Архитектор также подчеркнул, что все выдающиеся в плане архитектуры здания в районах реновации будут сохранены, и это касается не только памятников конструктивизма.
Конструктивизм стал одним из самых заметных явлений начала 20-го века. Он появился благодаря творческой энергии нового поколения молодых советских архитекторов и оказал впоследствии существенное влияние на современную архитектуру. Первопроходцы этого стиля — братья Веснины, Моисей Гинзбург, Константин Мельников, Илья Голосов, Иван Леонидов, Владимир Татлин — сформулировали функциональный метод проектирования.
В его основе лежал тщательный анализ функционирования жилых и промышленных строений. Под каждую функцию подбиралась самая рациональная форма (объемно-планировочное решение). В этой концепции строились рабочие клубы, автобусные парки, универмаги, и, конечно, возводились дома-коммуны. В Москве сохранилось много ярких примеров: здание газеты «Известия», Дом культуры им. С. М. Зуева, Мосторг на Красной Пресне, гараж для автомобилей ВАО «Интурист» и т. д.