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Кварталы реновации будут проектировать по образцу Петербурга и Парижа
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Кварталы реновации будут проектировать по образцу Петербурга и Парижа 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
«Для меня умные кварталы и умные города — это Питер и Париж, где тебе все понятно в плане навигации. Именно такое планирование мы ставим во главу проектирования кварталов для реновации, чтобы создать новую городскую среду», — пояснил он.
Кузнецов также рассказал, что конструктивизм станет основой архитектуры кварталов реновации, в которых сохранились памятники этого стиля. «Мы хотим найти своеобразный „Конструктивизм 2.0“, — пояснил он, отметив, что в районах, где сохранились памятники конструктивизма, вполне закономерно создавать новую застройку, связанную с этим стилем, поскольку так сохраняется „память места“. „В других районах имеет смысл привязываться к чему-то другому“, — добавил главный архитектор.
Он подчеркнул, что в проектах реновации предусмотрено сохранение, а не снос существующих памятников конструктивизма или других стилей.
Московский опыт по реализации программы реновации жилья заинтересовал чиновников из Германии и Турции, сообщил Кузнецов. Эти страны также столкнулись с проблемой устаревания жилого фонда и необходимостью его реновации. „Это благополучные страны с сильной строительной индустрией. Тем более отрадно, что наш опыт вызывает у них интерес. В первую очередь, их внимание привлекает выстраивание организационного процесса программы“, — пояснил главный архитектор.
Он отметил, что необходимость реконструкции массового жилого фонда характерна для всех крупных мегаполисов.
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