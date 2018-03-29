Репродуктивный труд: что это значит

Репродуктивный труд женщин — это неоплачиваемый труд по жизнеобеспечению, который должен выполняться изо дня в день, например, забота о детях, работа по дому, уборка, приготовление еды и пр.

В узком смысле это труд в сфере частной домашней активности, в широком смысле — это труд женщин-мигрантов в сферах домашнего обслуживания и публичного сервиса (уход за детьми, больными, престарелыми, инвалидами; поддержание санитарно-гигиенического состояния отелей, кафе, ресторанов; работа на поточных линиях по производству продуктов-полуфабрикатов, занятость в химчистках и прачечных, предоставление сексуальных услуг и тд.). Женщин, выполняющих эти виды деятельности, называют репродуктивными рабочими.

До последнего времени непрестижность и дешевизна репродуктивного труда, которым во всех регионах мира заняты преимущественно женщины, рассматривались как факт дискриминации населения по признаку пола. Сегодня уже мало смотреть на эту проблему сквозь призму нарушения принципа равных прав и возможностей женщин. В результате недооценки репродуктивного труда психическое и физическое состояние женщин значительно ухудшилось. В этом случае политика предоставления равных прав и равных возможностей мужчинам и женщинам перестает быть направлением деятельности активистов борьбы за права человека. Она становится живым инструментом для установления баланса во взаимодействии мужчин и женщин. До тех пор, пока не будут найдены способы уравновешивания экономической роли полов, ненасильственные и бесконфликтные формы существования общества останутся недостижимыми.

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