Казахстанским десантникам помогут психологи

В подготовку военнослужащих-десантников Казахстана включились психологи, передает телеканал «МИР 24». Специалисты помогают бойцам бороться со стрессом, повышать уверенность в себе.

…Солдаты старательно обводят ручкой свои ладони и пишут на рисунке имена сослуживцев. Так специалисты помогают новобранцам преодолеть страх в новой для них среде.

«Первый раз, когда они приезжают, получают стресс психологический в основном, и физический бывает. Некоторые ребята неподготовленные приезжают. Но когда идет отбор, мы смотрим на их психологическое состояние, на нервно-психологическую устойчивость», — говорит Альмира Амангалиева, психолог десантно-штурмового батальона.

Без разрешения психолога срочники не могут приступить к тренировкам. Многие впервые прыгают с парашютом, а для этого нужна особая подготовка и уверенность в себе.

«Они проводят различные анкетирования, психологические тесты. И после этого ты идешь на практическую тренировку. Я думаю, эта работа очень важна в армии. Помогать людям с решением проблем, с морально-психологической устойчивостью», — отмечает Аргын Байбусинов, рядовой десантно-штурмового батальона.

Помощь нужна и тем, кто служит давно. Альмира Амангалиева занимается и военными семьями. Консультирует, дает рекомендации. Беседует со всеми сторонами конфликта — лично и в группах. За три года работы помогла сохранить шесть семей.

«Некоторые говорят, вот приходим с работы уставшие. Дома начинает супруга ругаться, пилить. Приходишь на работу не выспавшийся, не отдохнувший. И в таком состоянии приходят на беседу к нам», — рассказывает она.

Военная психология практикуется в Казахстане 10 лет. Специалисты отмечают: благодаря этой работе количество суицидов в армии уменьшилось в два раза, а качество отбора военнослужащих улучшилось.

Спасает других, рискуя собстенной жизнью. Это о герое многосерийного фильма «Лекарство против страха» Андрее Ковалеве . Сегодня заключительные серии. Смотрите в 19:25 на телеканале МИР.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM