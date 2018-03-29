Женское тело — женское дело: художница из Нью-Йорка делает феминистские татуировки

Искусство татуировки — это мир, где доминируют мужчины (как и во многих других областях). Но времена меняются, и индустрию завоевывают женщины.

Роза Перр — татуировщица из Нью-Йорка, которая творит для женщин. Ее стиль — минималистичные татуировки, которые отражают внутреннюю силу и гармонию женщины.

Источник: Independent

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

11 Мар 2018 в 6:07 PDT «Я феминистка и татуировщица», — говорит о себе Роза Перр, известная под ником Bluestone Babe.

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

8 Мар 2018 в 5:24 PST «Я надеюсь, что с помощью своей работы смогу заставить женщин чувствовать себя лучше в их собственном теле».

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

19 Фев 2018 в 4:05 PST «Татуировка традиционно является отражением мужской силы. Но я думаю, что происходит некое изменение. Ко мне приходят клиенты и говорят, что мои работы маленькие, деликатные и очень женственные».

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

26 Ноя 2017 в 4:47 PST В прошлом, когда Роза сама была клиентом тату-салона, она на себе почувствовала давление со стороны мастеров.

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

5 Ноя 2017 в 5:07 PST «Я пришла в тату-салон, еще до того как стать мастером, чтобы сделать татуировку. Они заставили меня чувствовать, что я не тот человек, которому надо делать тату. Из-за этих огромных парней я думала, что идея сделать маленькую татуировку глупая. А когда я хотела что-то изменить, они отказывались».

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

5 Июн 2017 в 9:19 PDT После такого неприятного опыта самым главным в работе Роза считает комфорт клиентов: чтобы они не чувствовали себя неудобно, не боялись говорить о том, что их не устраивает в работе мастера.

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

25 Фев 2017 в 9:29 PST «У меня включается материнский инстинкт. Я хочу, чтобы для клиента это было хорошим опытом, чтобы он мог мне сказать о каких-то проблемах или о том, что он недоволен моей работой. Я миллион раз переспрошу перед началом работы, не хочет ли клиент сделать татуировку в другом месте или чтобы она была меньше или больше. Много женщин приходят ко мне и рассказывают о прошлом опыте. Они говорят: «Я хотела, чтобы татуировка была больше», или «Мне было неудобно говорить, что я хотела сделать тату в другом месте», или «Я хотела, чтобы линии были тоньше»».

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

28 Янв 2017 в 9:48 PST Художница работает в технике hand-poke, то есть без использования машинки. Ее работы миниатюрные, подчеркивающие женскую силу. Иногда к Розе обращаются люди, которые пережили сексуальное насилие, и тогда татуировка помогает им снова чувствовать себя комфортно в собственном теле.

Публикация от Rosa Bluestone Perr (@bluestonebabe)

22 Окт 2016 в 8:30 PDT «Татуировка позволяет нам выражать право собственности на свое тело в обществе, которое диктует женщинам, как они должны выглядеть».