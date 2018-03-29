«Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте». Родные до последнего верили, что Маша вернется

Нет таких слов, чтобы рассказать о той боли, которая сейчас в сердцах тех, кто потерял близких в том пожаре.

Скриншот сообщения из социальной сети прост и лаконичен. Маша Мороз пишет свое последнее сообщение: «Мы горим. Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте».

— Моя жизнь потеряла смысл. Я же им говорил: идите в «Аврору» (другой кинотеатр в Кемерове), но Маша хотела посмотреть мультфильм о кролике Питере, — не сдерживая слез, рассказывает Сергей.

В тот день Агарковы отвезли детей к маме Сергея, чтобы Маша и Костя провели с любимой бабушкой воскресенье.

— Машенька у нас нормы ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты, — говорит Сергей. — Как же я без них.