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«Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте». Родные до последнего верили, что Маша вернется
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«Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте». Родные до последнего верили, что Маша вернется 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Нет таких слов, чтобы рассказать о той боли, которая сейчас в сердцах тех, кто потерял близких в том пожаре.
Скриншот сообщения из социальной сети прост и лаконичен. Маша Мороз пишет свое последнее сообщение: «Мы горим. Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте».
— Моя жизнь потеряла смысл. Я же им говорил: идите в «Аврору» (другой кинотеатр в Кемерове), но Маша хотела посмотреть мультфильм о кролике Питере, — не сдерживая слез, рассказывает Сергей.
В тот день Агарковы отвезли детей к маме Сергея, чтобы Маша и Костя провели с любимой бабушкой воскресенье.
— Машенька у нас нормы ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты, — говорит Сергей. — Как же я без них.
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