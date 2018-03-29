Анжелика Каширина, Евгения Малахова и Натали Неведрова на презентации новых цветов гель-лаков Fedua в Wax&Go

Что: Презентация новых цветов гель-лаков Fedua.

Где: Салон восковой и лазерной эпиляции Wax&Go в БЦ «Город Столиц», Москва.

Когда: 28.03.2018.

Люди говорят: В салоне восковой и лазерной эпиляции Wax&Go в БЦ «Город Столиц» состоялась презентация новых цветов гель-лаков Fedua. В палитре появились пастельные сиреневый, персиковый, светло-желтый, розовый, голубой и персиковый, а также ярко-синий, ярко-розовый и ярко-оранжевый цвета. Все гости презентации смогли сделать маникюр и покрытие новыми гель-лаками Fedua, коррекцию и окрашивание бровей и эпиляцию.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/anzhelika-kashirina-evgeniya-malahova-i-natali-nevedrova-na-prezentatsii-novyh-tsvetov-gel-lakov-fedua-v-wax-go/