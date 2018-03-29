Анжелика Каширина, Евгения Малахова и Натали Неведрова на презентации новых цветов гель-лаков Fedua в Wax&Go 

Кто: Анжелика Каширина, Евгения Малахова, Натали Неведрова, Лаура Джугелия, Анна Звижинская, Яна Кушнер, Diana D, Снежина Кулова, Анна Саркисова, Ассоль Васильева, Мария Колосова, Катя Кабак, Снежана Самохина, Виктория Короткова, Анастасия Смирнова, Алина Алексеева, Лера Любарская, Карина Арутюнова, Ольга Малышева, Юлия Квин и многие другие.
Что: Презентация новых цветов гель-лаков Fedua.
Где: Салон восковой и лазерной эпиляции Wax&Go в БЦ «Город Столиц», Москва.
Когда: 28.03.2018.
Люди говорят: В салоне восковой и лазерной эпиляции Wax&Go в БЦ «Город Столиц» состоялась презентация новых цветов гель-лаков Fedua. В палитре появились пастельные сиреневый, персиковый, светло-желтый, розовый, голубой и персиковый, а также ярко-синий, ярко-розовый и ярко-оранжевый цвета. Все гости презентации смогли сделать маникюр и покрытие новыми гель-лаками Fedua, коррекцию и окрашивание бровей и эпиляцию.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/anzhelika-kashirina-evgeniya-malahova-i-natali-nevedrova-na-prezentatsii-novyh-tsvetov-gel-lakov-fedua-v-wax-go/