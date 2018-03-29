Как выглядят дети Джастина Трюдо, Дмитрия Медведева и других известных политиков 

Адриан (сын премьер-министра Канады Джастина Трюдо)
У самого сексуального политика Канады детей трое. Но настоящей звездой интернета вслед за знаменитым отцом стал 3-летний Адриан. Малыш поражает всех своей непосредственностью и имеет все шансы затмить по популярности своего красавчика-папу.
Илья Медведев (сын премьер-министра России Дмитрия Медведева)
А вот у российского премьера сын уже взрослый. Молодому человеку 23 года, он учится на юриста в Московском государственном институте международных отношений и увлекается футболом. В отличие от папы, в соцсетях молодой человек не сидит, да и интервью раздает крайне неохотно. В общем, симпатичный, но крайне загадочный молодой человек.
Лейла Алиева (дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева)
32-летняя Лейла Алиева — умница, красавица и настоящая гордость для своего отца, президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она является общественным деятелем, главным редактором журнала «Баку», вице-президеном Фонда Гейдара Алиева и главой представительства Фонда в России, а также генеральным координатором Молодёжного форума ОИК по межкультурному диалогу, и это далеко не все области ее деятельности. В светских кругах Лейлу помнят как бывшую жену Эмина Агаларов.
Марьям Наваз (дочь бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Муххамеда Сафдара)
Марьям Наваз — едва ли не самая популярная девушка в своей стране. На ее страницу в Twitter подписаны почти два миллиона человек. Она окончила университет по специальности «английская литература» и теперь занимается молодежной политикой. Досточная представительница своей фамилии.
Иванка и Тиффани Трамп
Вообще, у Дональда Трампа пятеро детей, но наиболее медийными считаются дочки Иванка и Тиффани. Первая — правая рука отца, официальный советник президента, занимается политикой. Вторая (названная в честь популярного ювелирного бренда) — типичная представительница «золотой молодежи». Она и модель, и певица, и светская львица. В политику пока не лезет. И хорошо.