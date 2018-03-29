Как выглядят дети Джастина Трюдо, Дмитрия Медведева и других известных политиков

У самого сексуального политика Канады детей трое. Но настоящей звездой интернета вслед за знаменитым отцом стал 3-летний Адриан. Малыш поражает всех своей непосредственностью и имеет все шансы затмить по популярности своего красавчика-папу.

А вот у российского премьера сын уже взрослый. Молодому человеку 23 года, он учится на юриста в Московском государственном институте международных отношений и увлекается футболом. В отличие от папы, в соцсетях молодой человек не сидит, да и интервью раздает крайне неохотно. В общем, симпатичный, но крайне загадочный молодой человек.

32-летняя Лейла Алиева — умница, красавица и настоящая гордость для своего отца, президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она является общественным деятелем, главным редактором журнала «Баку», вице-президеном Фонда Гейдара Алиева и главой представительства Фонда в России, а также генеральным координатором Молодёжного форума ОИК по межкультурному диалогу, и это далеко не все области ее деятельности. В светских кругах Лейлу помнят как бывшую жену Эмина Агаларов

Марьям Наваз (дочь бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Муххамеда Сафдара)

Марьям Наваз — едва ли не самая популярная девушка в своей стране. На ее страницу в Twitter подписаны почти два миллиона человек. Она окончила университет по специальности «английская литература» и теперь занимается молодежной политикой. Досточная представительница своей фамилии.