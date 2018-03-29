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Анфиса Чехова показала стройные ножки в уютном бархатном платье
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Анфиса Чехова показала стройные ножки в уютном бархатном платье 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая еще больше похорошела к весне.
«От зимы ли изнутри все сжалось, и я не знаю, с чего начать. Проводник улыбнулся с жалостью, унося недопитый чай, будто душу дернул не за ту струну. Едет поезд, набирает скорость. Я гляжу с тоскою на свою страну. И она на меня с тоскою», — поделилась Анфиса Чехова стихотворением санкт-петербургского поэта Марины Кацуба под романтическом снимком в своем Instagram.
На нем телеведущая чудо как стройна и хороша: посмотришь на такую — и сразу чувствуется приближение весны! Акцент звезда сделала на ноги, расположив их в крайне выгодном ракурсе. А также угадала с платьем: бархат ей очень к лицу, от чего образ, с одной стороны, получается роскошным (и золотые туфли тут уместны), а с другой стороны — уютным и домашним.
«Сейчас я влюблена в жизнь. Не хочу принимать необдуманных решений, очаровываться, разочаровываться, расставаться и сходиться без каких-либо мужских действий. Я пришла к выводу, что мне нужно, чтобы меня завоевали. Пусть доказывает, что он — именно тот самый. Меня ведь не завоевывали, я всегда сама была охотницей и выбирала жертву. На данном этапе никого не жду, не выбираю, искренне наслаждаюсь жизнью. Мне кажется странным, когда женщина чувствует себя неполноценной без мужчины. Закончив отношения с одним, ей нужно срочно найти другого или, желательно еще не расставаясь с прошлым, подыскать нового, чтобы перескочить. Я считаю, что счастливой можно быть и без пары», — поделилась недавно в интервью нашему изданию Анфиса своим настроением.
Что ж, этим можно объяснить, почему в таком красивом наряде она сидит на этом шикарном диване одна и ничуть от этого не страдает.
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