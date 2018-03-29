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Сдать и получить документы теперь можно в 15 дополнительных «окнах» МФЦ Вологды
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Сдать и получить документы теперь можно в 15 дополнительных «окнах» МФЦ Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Дополнительные окна открылись на втором этаже офиса городского МФЦ на Мальцева, 52. Создано 15 новых «окон». В частности, нагрузка просчитана специалистами, чтобы на 100% обеспечить передачу функционала Кадастровой палаты и Росреестра.
Напомним, получить любые справки, связанные с реестром и кадастром, теперь можно только в многофункциональных центрах. Помещения полностью оборудованы и готовы к приему посетителей.
«Зал приема и выдачи документов имеет отдельный вход, подняться можно по эскалатору. Помещения, как изнутри, так и снаружи снабжены удобной навигацией. Еще в прошлом году мы провели закупки на поставку мебели и оборудования — они оформлены в едином стиле офисов «Мои документы», — рассказала заместитель директора по межведомственному взаимодействию Вологодского городского МФЦ Елена Новак.
Напомним, функции Кадастровой палаты и Росреестра приняли на себя все Многофункциональные центра региона, эта работа велась в течение нескольких лет. Решение открыть дополнительные «окна» приема в Вологде и Череповце принял Губернатор области Олег Кувшинников. Всего в офисах МФЦ можно получить более 170 услуг, из них больше 100 — регионального уровня.
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