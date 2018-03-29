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Тейлор Свифт предала лучшая подруга Лорд?
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Тейлор Свифт предала лучшая подруга Лорд? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В мировом шоу-бизнесе пахнет новым сканадалом. Фанаты Тейлор Свифт обрушились на лучшую подругу поп-диву певицу Лорд и обвинили в предательстве. Как стало известно, минувшим вечером в Чикаго Лорд прямо со сцены заявила, что главный кумир её жизни, это уроженец Чикаго — Канье Уест, а после в дань уважения и любви к рэперу исполнила две его песни.
Все бы ничего, да только лучшая подруга Лорд Тейлор Свифт, самый заклятый враг для Канье Уеста. Артисты не общаются уже более пяти лет. По словам инсайдеров вспыльчивая Тейлор, может расценить поведение приятельницы, как удар в спину и внести в черный список, в котором уже скоро не останется свободных вакансий. Артистки пока ситуацию не прокомментировали. Надеемся двум талантливым френд-гёрл удается найти компромисс в любви и ненависти к Канье Уесту.
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