Аврора призналась, что платит дочери зарплату

@avrora_tvАврора призналась, что платит дочери зарплатуДочери Авроры (44) в этом году исполнится четырнадцать лет. Кстати, зовут ее также, как и маму. Возраст, который считается переходным, и для многих детей оборачивается, как минимум, снижением успеваемости. Но, кажется, телеведущая нашла способ, как мотивировать дочь к учебе. Уже давно Аврора получает от родителей бонусы за хорошие оценки — в виде денег или подарков. Своего рода зарплату. Телеведущая считает, что прежде чем что-либо получить, нужно потрудиться. Разумеется, ее дочь не всегда с этим согласна: У нас с дочкой возникают разговоры по этому поводу. Например, она говорит, что ее подружке подарили новенький гаджет, хотя девочка очень плохо учится. Аврора удивляется: «А вот вы мне говорите, что купите подарок, только если я буду хорошо учиться!». Я ей отвечаю: «Да, и это правило по-прежнему будет у нас работать.

Публикация от АВРОРА / IRINA IUDINA (@avrora_tv) 27 Дек 2017 в 1:17 PST Сейчас девочку, как и большинство современных подростков, интересуют гаджеты и путешествия. Поэтому в качестве награды за успешное окончание учебной четверти или года Аврора часто просит поездку в другую страну или новый смартфон. Но, если в дневнике тройке, презентов не будет! Аврора также рассказала в недавнем интервью, что ее дочь учится в киношколе и мечтает о собаке. Что ж, конец школьного года не за горами, а значит, шанс получить желаемое у дочери Авроры есть. А тем временем стилист Аллы Пугачевой рассказал, почему она носит подростковые джинсы.

Публикация от АВРОРА / IRINA IUDINA (@avrora_tv) 18 Дек 2017 в 1:13 PST Публикация от АВРОРА / IRINA IUDINA (@avrora_tv) 10 Сен 2017 в 5:39 PDT