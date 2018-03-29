Если стареть, то красиво: самые популярные пожилые модели

Модельная карьера американки французского происхождения Ясмины Росси началась не как у всех. Активно сниматься она начала только после 40 лет, а мировая известность пришла к ней только в 57 лет. Сейчас на ее счету съемки для Yves Saint Laurent, Hermes, Marks & Spencer и Jil Sander.

По словам Ясмины, секрет ее красоты в правильном уходе за собой. Она никогда не пользовалась услугами пластических хирургов: только спорт, правильное питание и качественная косметика.

Никола Гриффин (58 лет)

58-летняя Никола несмотря на возраст не боится обнажаться перед камерой. В модельный бизнес она решила податься несколько лет назад и сразу же привлекла внимание крупных брендов. Вы могли видеть ее на обложке Sports Illustrated, а также на страницах британского глянцевого издания SLiNK.

Никола до сих пор не верит своему успеху. «Я всегда думала, что это только для молодых и красивых, но то, что случилось со мной, похоже на сон, и мне все время кажется, что я вот-вот проснусь», — рассказала она в одном из интервью. Кстати, о возрасте Гриффин говорить не любит. И правильно!

Дафна Селф (89 лет)

Британской модели Дафне Селф в этом году исполнится 90. И даже глядя на эти поразительные цифры, невозможно не признать, что она все так же восхитительна, как 10, 20, 30 и даже 40 лет назад.

Судя по всему, пример Дафна берет со своей соотечественницы — королевы Великобритании. Об уходе на пенсию она даже не думает, наоборот, с каждым годом работает все активнее: выходит на подиумы, снимается для глянца и заряжает своей энергией молодых моделей.

Кармен Делль’Орефиче (86 лет)

Кармен занесена в Книгу рекордов Гиннеса как модель с самой долгой карьерой в индустрии. Она уже расхаживала по подиумам, когда большинство из нас еще даже не родились, и продолжает участвовать в показах до сих пор. Только вдумайтесь, эта женщина появляется на страницах Vogue уже на протяжении 70 лет!

«Мне повезло с генами, у меня тонкие отцовские кости и мамина стать. У меня всегда был хороший обмен веществ, мне не приходилось вести постоянную борьбу с весом, как многим моим подругам. Конечно, как и все женщины, я хотела быть еще тоньше, еще выше. Но даже когда я носила дочь, я не думала: «Вот, я такая толстая, кто будет любить меня?» — рассказывала Кармен о секретах красоты журналистам.

Джеки О’ Шонесси (66 лет)

Джеки никогда не думала о том, чтобы стать профессиональной моделью. Ее карьера началась в 60 (!) лет со случайной встречи с директором бренда American Apparel Маршей Брейди. Через неделю они снова, не сговариваясь, встретились и разговорились. Марша оценила внешность Джеки и предложила ей поучаствовать в рекламной съемке.

Сейчас Шонесси — одна из самых востребованных пожилых моделей в мире. «Сексуальность не имеет срока годности», — гласит слоган одной из рекламных кампаний с ее участием. Кажется, под этим лозунгом Джеки и живет.