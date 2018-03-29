«Это перебор»: секреты стройных ножек от Марии Погребняк не оценили

Дизайнер и жена футболиста Мария Погребняк — очень стройная женщина, хотя некоторым она кажется слишком худой. Кое-кто даже предполагает у нее наличие расстройства пищевого поведения. Особенное внимание обычно привлекают стройные ноги Марии, видимо, поэтому она решила раскрыть их секрет.

Не секрет, что Мария очень следит за своим питанием и много времени проводит, занимаясь своей внешностью. Она даже решила открыть свой салон красоты. При этом, как оказалось, аппаратным процедурам она предпочитает ручной массаж. В своем Инстаграме Мария рассказала, как добивается ног, которыми гордится: «Сегодня решила посвятить время себе! Сходить в зал, потом в сауну и на массаж! Массаж я стараюсь делать 2 раза в неделю! Упор на ноги, поэтому 1,5 часа мастер уделяет внимание только ногам. Люблю я ножки-тростинки».

Но в сети раскритиковали как саму Марию за такой роскошный образ жизни, так и ее ноги. Кроме того, некоторые обратили внимание, что на фотографиях звезды может быть фотошоп. «Где же они стройные? Худые очень — это да, но не стройные» «Не может быть… Прям не верю» «Ноги длинные, но некрасивые» «Классно живёте. В понедельник я в салоне, буду вечно молодой, вторник вовсе не свободен, буду стройненькой такой… в среду я пойду на спа, буду отдыхать с утра, но в четверг уж много дел самолюбованию беспредел, в пятницу я оторвусь, а в субботу отосплюсь! Наконец-то воскресенье сегодня вовсе я напьюсь» «Я тоже люблю стройные ноги, но это как-то перебор. Хотя конечно мы все завистницы и мечтаем о таких ногах, да» «Ноги сделаете потолще и будет сплошная красота»

Мария же другого мнения, а потому одевается так, чтобы ножки были открыты, и фотографируется обычно так, чтобы они были видны. Правда, женщина является мамой мальчишек и часто играет с ними в активные командные игры, из-за чего поклонники постоянно боятся, что Марии переломают свои тоненькие ножки.

При этом недавно Мария удивила своих поклонников признанием, что не в состоянии выполнить элементарное упражнение с уроков физкультуры. Теперь у красавицы есть новая цель — встать на мостик. Правда, пока успехи невелики и, согласно заявлению Марии, в ее исполнении гимнастическое упражнение по форме больше напоминает тумбочку.