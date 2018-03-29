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Шишкова «лишилась зрачка»
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Шишкова «лишилась зрачка» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @missalena.92
Алеша Шишкова отправилась на побережье и поделилась с поклонниками снимками с пляжа, где лицо ей заливает солнце. Подписчики долго обсуждали, как хороша бывшая девушка Тимати.
Самым часто употребляемым в комментариях было слово «кукла». Кто-то писал его, вкладывая позитивный смысл, кто-то — чтобы показать, что после пластики лица блогер стала выглядеть искусственно.
Но некоторые гости странички Шишковой обратили внимание на проблемы с глазом у девушки:
«Второй глаз как без зрачка!»
То ли свет от солнца так упал, то ли с ретушью Алена переборщила, то ли и впрямь со зрачком Шишковой произошла какая-то беда, но глаз выглядит так, будто девушка ослепла или по неведомой причине лишилась зрачка.
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