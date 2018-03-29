Трендовая застежка

Она изменила мир. Мы не задумываемся об этом, но именно благодаря ей можем одеться и обуться за пару минут, надежно застегнуть сумку. Внесла она свой вклад и в женскую эмансипацию… Сегодня старушка-молния отмечает 127 лет.

Путь молнии к успеху был непрост и небыстр. Первый ее прототип — «застежку для обуви» — разработал в 1891 году инженеризобретатель Уиткомб Джадсон. Она была сложна и ненадежна настолько, что широкой публике ее показали только через пару лет.

Усовершенствованный вариант молнии запатентовал помощник Джадсона, инженер Гидеон Сундбэк, почти через 20 лет — 29 апреля 1913 года. Эта дата и считается днем рождения молнии. Не менее долгим оказался и запуск массового производства… Словом, трудностей пришлось преодолеть немало, молния шагала десятилетними шагами. Но зато с каким эффектом!

Год за годом она все глубже вгрызалась в обычный наш быт — чтобы внести свои пару минут экономии времени во все убыстряющийся темп жизни. Так что молния — в тренде!