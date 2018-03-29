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Кировский ТЦ «Баско» все-таки станет разноцветным
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Кировский ТЦ «Баско» все-таки станет разноцветным 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, архитектор Константин Павлов предложил яркое цветовое оформление торгового центра, однако на заседании градсовета проект был отправлен на доработку. Тогда глава администрации Кирова Илья Шульгин назвал проект «цветовым экстремизмом» и дал понять, что не позволит проводить такой ремонт. На повторном заседании архитектор Констанин Павлов презентовал два обновленных проекта фасада ТЦ «Баско», которые практически ничем не отличались от первого варианта. В итоге рабочая группа решила остановиться на первом, самом ярком варианте фасада. Илья Шульгин отметил, что он своего мнения не изменил, но принимать решение позволит профессионалам, которые проект поддерживают. Чтобы подобных прецедентов не возникало — а проект не понравился не только Шульгину, но и многим горожанам — сити-менеджер предложил переработать нормативную базу таким образом, чтобы такие решения сначала рассматривала рабочая группа, а только после этого градсовет. Кроме того, здания, расположенные на главных улицах города, впредь должны будут проходить через архитектурные конкурсы.
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