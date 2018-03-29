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Маленькие эрудиты центра культуры «Академический» сумели разгадать тайну чудища
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Маленькие эрудиты центра культуры «Академический» сумели разгадать тайну чудища 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Руководитель студии «Маленький эрудит» ЦКиД «Академический» Елена Тарасова провела лекцию для самых маленьких воспитанников о том, «Кто живет в лесу».
Мальчишки и девчонки в ходе занимательных заданий в форме игры, загадок и викторины должны были отгадать, из каких лесных зверей составлено представленное им несуществующее чудище. Также ребята смогли попробовать свои силы в квестах «Чей хвост», "Кто как говорит?", «Изобрази животное».
Напомним, что в студии «Маленький эрудит» ребята в увлекательной форме познают окружающий мир, а также готовятся к школе. Занятия под руководством Елены Тарасовой развивают речь, способствуют формированию математических и логических представлений, а также позволяют раскрыть творческие способности ребенка.
Занятия проходят по адресу улица Большая Черемушкинская, дом 6, корпус 2 каждый вторник и четверг.
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