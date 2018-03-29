Десятилетний школьник из Дубны доказал вред чипсов

Четвероклассник школы №2 Дубны доказал вред чипсов. Свое исследование он презентовал на городской научно‐познавательной конференции «Шаг в науку» и победил, сообщил корреспондент «360».

Школьник с помощью опытов выявил в чипсах такие вредные для организма вещества, как жир, крахмал, ароматизаторы, соль в большом количестве.

Насчет крахмала: я взял ломтик чипсов и капнул на него несколько капель йода, пятно стало

темно-синего

цвета. Соль: надо было раскрошить кусочек чипсов, положить его в воду, через некоторое время вода стала соленой. На исследование жира я взял салфетку, положил на нее чипсы, прижал с двух сторон — на салфетке появились жирные пятна

— Руслан Казаков.

В подтверждение таких выводов школьник провел еще ряд экспериментов. Он изучил состав чипсов, углубился в историю их появления, даже пообщался с продавцами магазинов. Всю собранную информацию школьник собрал в один проект и успешно представил его на городской конференции «Шаг в науку».

Исследование о чипсах уже повлияло на жизнь Руслана и его одноклассников. Раньше они любили похрустеть тонкими ломтиками жареной картошки. Теперь почти вся младшая школа от такого вредного лакомства отказалась.

После того, как он провел эту работу, мы проводили анкетирование в классе и классный час на тему правильного питания. Сейчас мы заметили, что дети стали меньше употреблять чипсы, потому что они вредны для здоровья

— Надежда Маркелова, учитель начальных классов школы № 2.

Свое исследование Руслан проводил около месяца, промежуточными результатами делился с одноклассниками. И хотя называется проект «Польза и вред чипсов», пользы в продукте школьник не обнаружил. Также Руслан выяснил, что не все чипсы одинаково вредны. Так, если сделать их самостоятельно, значительной части опасных веществ не будет. Продукт домашнего производства храниться будет не более двух недель.