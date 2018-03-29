Стимуляторы роста: что это такое и как ими правильно пользоваться

Человек носит почётное звание «венца творения». И не потому, что у него развитая рука с отстоящим большим пальцем, он освоил прямохождение и обладает связной речью. А потому, что из всех творений Бога он один не довольствовался тем, что получил, а стал вникать в суть, старался понять и использовать в своих целях все процессы, его окружающие.

Человеку свойственно желание переделать Природу

Например, человек решил разобраться в механизме саморегуляции живого организма, способах поддержания постоянства его внутреннего устройства (гомеостаза), вникнуть в порядок взаимодействия отдельных органов. И полученные знания использовать себе на благо.

Химические посредники

Регулирующие вещества растений — фитогормоны — производятся самим зелёным организмом. Но в отличие от животных, растения не имеют конкретных органов, вырабатывающих эти физиологически активные субстанции, — гормоны появляются в растущей части побегов, корнях, листьях, семенах.

От семени до плода

Фитогормоны образуются в очень незначительных количествах, но играют решающую роль в росте и развитии растения. Вырабатываясь в одной части растения, эти вещества обычно переносятся в другие. Воздействуя на восприимчивые клетки, они вызывают физиологические изменения. От прорастания семени и до созревания плода — всё подчинено координирующему действию химических посредников. Впервые предположил, что растения вырабатывают некие вещества, стимулирующие те или иные процессы, ещё Чарльз Дарвин . В своей работе «О способности растений к движению» в 1880 году он писал, что в верхней части побега образуется химическое соединение, которое приводит к изгибу стебля, например, когда растению не хватает света.

Семя прорастает под действием гиббереллинов

Основные открытия в области гормонов растений были сделаны в первые десятилетия двадцатого века. Д. Н. Нелюбов обнаружил влияние на созревание плодов этилена, а Р. Гейн доказал, что этот газ в малых дозах вырабатывается самим растением. Исследуя причины «болезни дурных побегов» — вытягивания и ослабления стеблей риса, японские учёные Е. Куросава и Т. Ябута открыли гиббереллины. Голландец Ф. Кегль и американец К. В. Тиманн выделили индолилуксусную кислоту, входящую в состав ауксинов.

Пожелтение листьев под действием цитокининов и этилена

Среди гормонов есть стимуляторы (провоцируют рост) и их противоположность — ингибиторы (останавливают рост). И чаще всего они действуют в паре: в зависимости от фазы развития растения и состояния окружающей среды один из гормонов даёт начало какому-либо процессу, а после выполнения функции вступает в действие ингибитор и тормозит его. Концентрация фитогормонов в зелёном организме непостоянна, и в разные периоды количество одних уникальных веществ уменьшается, а других, наоборот, увеличивается.

Основные фитогормоны

Принято разделение растительных гормонов на пять основных групп. Их химический состав может быть разным в зависимости от вида растений, поэтому классифицированы вещества по принципу действия.

Ауксины

Ауксины влияют на рост клеток. Под действием индолилуксусной кислоты происходит их дифференциация. Больше всего такого гормона содержится в верхушках побегов и кончиках корней, в почках и завязях. Именно ауксины инициируют корнеобразование. В листьях максимальное количество этого вещества наблюдается перед цветением.

Максимальное количество ауксинов в кончиках корней и побегов

Ауксины «заведуют снабжением» во всём организме растения — они регулируют поступление воды и питательных веществ, а также распределяют их. Туда, где обнаруживается скопление этого фитогормона, направляется усиленное питание. Почему быстрее всего растёт именно верхняя почка у растения? «Виноват» ауксин. Давая «зелёный свет» верхушечному побегу, этот гормон одновременно тормозит развитие боковых.

Укорачивая побег, мы повышаем концентрацию ауксина — побуждаем растение ветвиться

Но часто один доминантный побег человеку вовсе не нужен. Он приходит в сад и прищипывает его. И уже через пять часов концентрация ауксина в спящих почках увеличивается в четыре раза, заставляя их пробуждаться.

Гиббереллины

Гиббереллины выводят семя из состояния покоя. При напитывании семенных оболочек водой зародыш начинает синтезировать и выделять гиббереллин.

При набухании семени зародыш начинает выделять гиббереллин

Этот гормон принуждает растение расти: если ауксины влияют на растяжение клеток, то гиббереллины заставляют их усиленно делиться. Гиббереллин регулирует процесс фотосинтеза и накопления зелёным организмом питательных веществ. Учёные разных стран изучают редчайшее явление — феномен гигантизма, который наблюдается у представителей флоры Сахалина, Курильских островов, гор Руведзори в Африке и некоторых других областей Земли. Не так давно был сделан вывод, что чудовищный рост связан с особым влиянием климатических и почвенных факторов в этих местностях, повышающих выработку растениями «гормона роста».

Сахалинские лопухи. Фото с сайта stranamam.ru Цитокинины

Эта группа гормонов имеет весьма широкое влияние и на растяжение клеток, и на процесс деления. Действие цитокининов связано с текущей концентрацией ауксинов, и в разных ситуациях эти вещества могут быть и «союзниками», и «врагами». Особенно интересно влияние этого класса гормонов на последнюю стадию деления клетки. Цитокинины препятствуют старению листьев (что важно для листовых овощей, например, салатов), способствуют увеличению устойчивости растений во время засухи или заморозков, а также восстановлению и омоложению после пересадки.

Цитокинины способствуют быстрому восстановлению растений после пересадки

Кроме вышеназванных, большую роль в жизни растений играют и другие гормоны, например, этилен и брассиностероиды. Конечно, такая классификация упрощена и схематична. Растение — это сложный организм, и на различных этапах его развития разные фитогормоны включаются и выключаются, действуя то порознь, то одновременно. На результат влияет и концентрация вещества. Так, в зависимости от этого цитокинины препятствуют старению клеток в одном случае и приводят к их отмиранию в другом. Кроме веществ, стимулирующих рост и развитие, существуют и ингибиторы, которые сдерживают процессы. К гормонам, тормозящим рост, относят абсцизовую кислоту.

Незадействованные ресурсы

Растения, как и другие живые организмы, для своей жизни используют не все заложенные природой ресурсы. По расчётам учёных при правильном подходе от любого овоща можно добиться прибавки урожайности не мене чем на 40%. Почему же они экономят и не растут на полную мощь? Этот ресурсный запас нужен организму растения на всякий случай. Это подобно тому, как человек в опасной для жизни ситуации может и прыгнуть выше, и поднять больше, чем обычно. У людей это связано с высвобождением надпочечниками по сигналу мозга адреналина и норадреналина — гормонов, повышающих сердцебиение, ускоряющих кровоснабжение органов, замедляющих второстепенные в момент опасности функции (например, пищеварение) и направляющие все силы в мышцы. Так и растение в ситуации, которая грозит ему гибелью, может активизировать дополнительные средства.

Гормоны побуждают росток пробиться из земли наружу

Рассмотрим самый простой пример. В клубне картофеля прорастают не все глазки, чаще всего только верхушечные. Как мы уже разобрались, это происходит из-за действия гормона ауксина, который подстёгивает их развитие, тормозя остальные. Если росток-лидер по какой-то причине погибает, посредством гормонов будет активизировано прорастание спящих почек. Можно обмануть растение в пользу огородника, лишив клубень доминирующего ростка, удалив его, или разрезав (надрезав) картофелину на части. Тогда проснутся и те, кто находился в запасе и не собирался расти.

Надрезы на клубне картофеля, стимулирующие прорастание спящих почек. Фото с сайта plodorodie.ru Удаление ростка-лидера прекратит гормональное подавление боковых побегов. Делением клубня мы добиваемся того, что нижняя (оставшаяся без верхушки) часть станет воспринимать себя отдельным растением, у которого погиб доминирующий побег, а надрезы на клубне прервут пути поступления гормона от верхнего ростка. Как следствие — увеличится количество проросших глазков, а значит, и образовавшихся новых клубней.

Всё просто или всё очень сложно?

Наибольшее распространение в искусственном регулировании процессов живого растения получили ауксины — природные и синтетические. Их используют для следующих целей:

усиления корнеобразования у черенков и восстановления корневой системы растений при пересадке;

Корневая система черенков без использования и с использованием биостимуляторов. Фото с сайта agroinfo.com получения бессеменных (партенокарпических) плодов, например, винограда без косточек;

увеличения количества женских цветков на двудомных растениях (огурцах, тыквах);

повышения урожая томатов — плоды наливаются быстрее и содержат большее количество сахаров;

Обработанные ауксинами томаты содержат больше сахаров и быстрее поспевают

увеличения количества завязей плодовых деревьев;

улучшения прорастания семян;

облегчения уборки плодов — при обработке ауксинами снижается опадание созревших;

увеличения продолжительности и обильности цветения декоративных культур.

Кроме ауксинов в сельском хозяйстве применяют и другие гормоны:

обработка гиббереллинами увеличивает объём зелёной массы, что важно для посевов льна и конопли, кормовых растений;

этилен и его производные ускоряют созревание плодов, стимулируют цветение некоторых культур, повышают количество женских цветов.

Казалось бы, стимуляторы и регуляторы роста — это чудо-средство для садоводов и огородников. Купил нужные препараты и обрабатывай всё подряд, получая «бороду» корней, пучки завязей и большие сладкие плоды быстрее и больше, чем обычно.

Стимуляторы и регуляторы роста — это чудо-средство?

Важные особенности применения стимуляторов

Но всё далеко не так просто, о чём свидетельствуют и встречающиеся негативные отзывы о различных стимуляторах роста. Например, что при обработке препаратами, подстёгивающими процесс корнеобразования, достигался обратный эффект — у растения не только не нарастало множество новых, но и отмирали все имеющиеся корешки. Почему так происходит? Потому что не стоит относиться к регуляторам развития и ускорителям роста как к палочке-выручалочке, применяемой во всех случаях. А главное, следует внимательно читать инструкции и следовать им. Чтобы от применяемых средств активизации был прок, первое, что стоит запомнить, фитогормоны — это не удобрения.

Регуляторы роста — не удобрения

Использование препаратов для лучшего и быстрого развития не отменяет традиционных агротехнических приёмов. Стимуляторы роста — не заменяют питательные вещества, получаемые растениями из подкормок. Более того, используя растительные гормоны, нужно обеспечить своим зелёным питомцам усиленное питание.

Фитогормоны — мощное и действенное орудие в борьбе за урожай

Вспомним аналогию с влиянием адреналина на человеческий организм — внезапное многократное превышение обычных физических возможностей в опасной ситуации человека изматывает. Да, можно постепенно приучить его к повышенным нагрузкам. Но те, кто регулярно прыгает выше, бегает быстрее и поднимает большие тяжести, чем обычные люди, то есть спортсмены, нуждаются в специальном усиленном питании.

Стимуляция роста или гормональный сбой?

Все мы отлично понимаем, чем грозит гормональный сбой для человеческого организма. И даже плановая перенастройка гормонального фона (в период полового созревания или менопаузы) может приносить неприятности и дискомфорт.

Нужно понимать, как тот или иной фитогормон подействует на растение

Вещества, регулирующие процессы в зелёном организме, недаром названы гормонами — для нормальной жизнедеятельности растения необходим их точно выверенный баланс. Нужно правильно понимать, как тот или иной фитогормон, внесённый извне, подействует на растение, а также как разные активные вещества сочетаются между собой и взаимно дополняют друг друга. Растение должно развиваться гармонично.

Правильно — значит вовремя и в нужном количестве

Обработку стимуляторами роста следует проводить, когда растение находится в той фазе своего развития, в которой его клетки, ткани и органы восприимчивы к применяемым гормонам, а не тогда, когда вы про это вспомнили, сумели выбраться на дачу и нашли время. Гормональный фон зелёного организма меняется даже в течении суток. Так, например, гиббереллины действуют днём, а ауксины — в темноте.

Обработку стимуляторами нужно проводить вовремя

При применении гормональных препаратов важно соблюдать концентрацию: в самом растении эти субстанции вырабатываются в очень незначительных объёмах. Если количество действующего вещества в приготовленном растворе будет превышать необходимое, то он окажет не стимулирующее, а наоборот, угнетающее действие. А очень сильные концентрации способны убить растение. Это касается и искусственно синтезированных, и природных гормонов. В сельском хозяйстве стимуляторы роста типа ауксинов в высокой концентрации используются в качестве гербицидов — для угнетения роста сорняков.

Ростовые вещества не избирательны

Фитогормоны разных растений имеют одну природу, сходный химический состав и принцип действия. Поэтому стимуляторы одинаково влияют и на культурные растения, и на сорняки. Не удивляйтесь, если после обработки вас «порадуют» своими успехами в росте не только овощи, но и сорные растения.

Стимуляторы роста стимулируют рост не только овощей, но и сорняков

Для получения желаемого и предсказуемого результата растению необходимо дать нужный гормон, разведенный в правильной концентрации, во время определённой фазы развития и с учётом времени суток. Не стоит забывать, что для разных культур подходящее для обработки время также неодинаково. Стимуляторы и регуляторы роста на основе фитогормонов — мощное и действенное орудие в борьбе за урожай. Но, как и любым инструментом, им нужно уметь правильно пользоваться. Иначе можно попасть в ситуацию, описанную в известной басне про мартышку и очки.