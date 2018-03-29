Пенсионеры Архангельска дерутся из-за просроченной курицы на помойке

В социальных сетях и в местных СМИ возник спор из-за фотографий пенсионеров, которые забирают просроченные продукты из мусорных баков.

На одной — сотрудники магазина тащат тележки, гружённые просрочкой, на другой — пенсионеры, выбирающие еду в баках. Высказывались предположения, что этим снимкам уже 10 лет, и что это фейк. Журналисты « АиФ » побывали по указанному адресу, это улица Вологодская в районе бань, рядом — продуктовый супермаркет одной из крупных федеральных сетей.

«Да, это все правда, — сказала нам жительница соседней девятиэтажки, рассматривая снимки. — Продукты выносят в упаковке, здесь у мусорных баков собирается очередь. Даже драки бывают. Сегодня была кура, хлеб и перец, кажется, молоко ещё выносили. Все продукты выбрасывают в упаковке».

Подходим к мусорным контейнерам ближе, к нам присоединяется пожилая женщина, она отворачивается, просит не фотографировать. Рядом с мусорными баками аншлаг. Видно, что пенсионеры — не бездомные и не алкоголики. Наблюдаем, как старушка перебирает содержимое всех пяти мусорных баков. «Что хорошее есть — все беру, дома вымою, натру. Деда накормлю, и сама поем. Вот, например помидор, вот лук, хороший же. Почему бы не взять?»

По словам женщин, каждый день по несколько раз торговая сеть выбрасывает просроченные продукты. Особенный ажиотаж бывает по утрам.

В торговой сети нам подтвердили, что люди собираются каждый день в поисках продовольствия. «Ничего сделать не можем, наша задача — выбрасывать просроченные продукты, мы выбрасываем», — разводит руками товаровед Любовь Юрьевна.

Более подробный репортаж читайте в следующем номере газеты «Аргументы и Факты в Архангельске» в ближайшую среду.