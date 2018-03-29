Стоит ли все-таки выходить из зоны комфорта

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», — знаменитая строчка из стихотворения Иосифа Бродского понятно и красочно описывает ситуацию, когда человеку и хорошо, и одновременно тошно от созданных им же внутренних условий. Да, это заблуждение, что в обустроенной зоне комфорта всегда приятно и тепло, скорее наоборот: привыкаешь так, что любая перемена внушает ужас.

Вообще, зона комфорта — не про то, хорошо вам или плохо, а про то, что из нее не хочется выходить. Потому что именно там формируется состояние психологической защищенности. И даже если в душе тоска, она все равно своя, родная и домашняя. А что будет за ее пределами, куда занесет, какие эмоции предстоит испытать — да к чему даже это знать? Например, человек, никогда не умевший или не любивший выступать на публике, вряд ли искренне захочет преодолеть сложившиеся барьеры (а они точно сложились в силу определенных причин) и пойти на курсы ораторского мастерства или проработать с психологом телесные зажимы. Это же грозит новыми ощущениями, стрессом, да и на «сцену» все-таки придется выходить, получается? Страшно даже подумать о цепочке изменений, хотя они всего лишь появились на горизонте. Но суть в том, что благодаря дискомфорту мы и получаем развитие — профессиональное, духовное или социальное. Любое. Ведь за пределами зоны комфорта — риск, а без риска мы развиваться как личности, увы, можем с трудом.

Когда мы говорим о «зоне комфорта», то не подразумеваем бытовые условия. Это исключительно психологическое состояние в привычных условиях. Никто не заставляет отказываться от автомобилей, мягкой постели или увлажнителей воздуха. С ними, как известно, легко и подружиться, и долго жить. А вот если рассматривать все, что касается нашей души и условий, в которых она пребывает, то требования к ним куда более жесткие.

Еще парадокс и ирония: чтобы выйти за пределы комфорта, нужно сначала в него войти. Это может быть брак, успешная карьера, многочисленные друзья. То есть что-то, что вы создали и в чем почувствовали себя уверенно и хорошо. Но бежать сразу же из зоны повышенной комфортности глупо — ею, безусловно, нужно вдоволь насладиться, укрепить позиции, прожить какое-то время в ней. А вот когда вы почувствуете, что уперлись в потолок и переросли все, чем себя окружили, то это самый настоящий знак того, что нужны перемены.

Может сложиться впечатление, что эти выходы из обжитого психологического пространства необходимы всем. Как ни странно, нет. Тут важно получать сигналы изнутри, а не извне от советчиков и даже психологов. Психолог-профессионал не станет давать подобных советов — это по меньшей мере неэтично. Человек решает для себя сам, развиваться ему или нет, менять в своей жизни что-то или нет; задача психолога тут — помочь подопечному посмотреть на его жизнь и поведение под другим углом, догадаться о подлинных причинах своих проблем. Глубоко важное решение о смене зоны собственного комфорта принимается не сразу и дается не всегда легко. Если нет внутренних ресурсов, то, скорее всего, никаких перемен и не может последовать. Более того, люди, которые живут в ладу с собой, ценят стабильность и покой, не обязаны даже задумываться, что с ними что-то не так. А есть другой тип людей, всегда чего-то жаждущих, ищущих и чем-то «вечно недовольных». Вот им как раз идеально выходить из каких угодно зон, чем они и занимаются без конца, даже не зная, что делают, оказывается, нечто для себя полезное. Ведь для кого-то счастье — это и есть вечный поиск счастья, путь, процесс, иначе скучно и слишком уютно.

Подводя итоги, стоит сказать, что перемены всегда к лучшему, но не будьте слишком категоричны. И пусть авторы бесконечных мотивационных книг советуют вам «идти новым маршрутом до работы», не делайте этого, пока не увидите в этом смысл и не почувствуете настоящую потребность. Не отправляйтесь в незапланированную поездку, если знаете, что ничего, кроме волнения, она вам не принесет. Вы потратите время только на то, что будете себя убеждать в том, что все в порядке и этот поступок для «дела». Только вам понятны ваши потребности, а если нет, то давайте научимся их слышать. Вдруг это станет самым грандиозным выходом из не менее масштабной и пресловутой зоны комфорта?

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