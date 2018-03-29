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Свобода и равенство: страны, которые просто созданы для женщин
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Свобода и равенство: страны, которые просто созданы для женщин 

Anews 56 минут назад
Фото: Anews
К несчастью, даже в XXI веке далеко не везде женщины удостоены уважения и равенства, страдая в условиях патриархального общества. Однако все больше развитых государств обеспечивают достойные условия для представительниц прекрасного пола, и там они могут чувствовать себя спокойно и свободно. Исландия Примерно 43% представителей парламента этой страны — женщины, притом руководящие посты они имеют не только в сферах, касающихся детства и материнства. Девушки помогают в решении вопросов науки, медицины, предпринимательства и задействованы в других важных отраслях. Кроме того, именно здесь женщина впервые в Европе заняла пост президента, а еще не менее 80% трудоспособных граждан приходится непосредственно на дам, совмещающих успешную карьеру и домашние дела. Дания Еще один «рай» для женщин, где государство заботится о социальном обеспечении дам так же, как и о мужском. Распространяется равноправие в том числе и на личную жизнь, поскольку в Дании на уровне закона поощряются мужчины, которые готовы на себя взять бремя декрета, а женщинам при этом в гарантированном порядке обеспечат сохранение рабочего места по возвращению из отпуска, связанного с пополнением семьи ребенком.
Канада В этой стране женщины настолько независимы от чужого мнения, что пренебрегают покупкой брендовых вещей, декоративной косметики и прочей мишуры, популярной в современном мире. Девушки здесь не боятся быть собой, не пытаясь угодить мужчинам или привлечь их своей внешней исключительностью. Филиппины Это государство одним из первых в пределах Азии решилось искоренить распространенное гендерное неравенство, а за нарушение женских прав предусмотрено жесткое наказание. Никто не осмелится здесь мешать даме претендовать, к примеру, на пост чиновника или даже губернатора, а если мужчина считает иным образом, его без сомнений уволят. Испания Это место часто называют страной, где победу одержал феминизм, поскольку даже экс-премьер называл себя «феминистом», а кабмин при Хосе Луис Родригес Сапатеро насчитывал восемь мужчин против девяти дам. Кроме того, тут действуют более 100 судов, занимающихся делами в отношении мужчин, а женщины, пострадавшие вследствие домашнего насилия, в течение года на ежемесячной основе получают помощь в размере 400 евро, когда парня ждет строгое наказание. США Конечно, этот список не обойдется без Штатов, поскольку за последние годы женщины в этой стране сумели занять твердую позицию, действуя наравне с мужчинами в ряде сфер. Достаточно ярким примером служит инцидент с Харви Вайнштейном, когда все актрисы Голливуда объединились и заставили его ответить за домогательства, лишив карьеры, личной жизни и авторитета. Норвегия В этой стране, подобно Дании, мужчин в принудительном порядке отправляют в декретный отпуск продолжительностью минимум 14 недель. Когда супруга в уходе за ребенком сменяет женщина, ей предусмотрены выплаты 80% от зарплаты, чтобы молодой матери не довелось чувствовать себя зависимой от второй половины. Кроме того, с 1980-х здесь действует закон, согласно которому женщины должны занимать не менее 50% руководящих постов.
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