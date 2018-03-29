Свобода и равенство: страны, которые просто созданы для женщин

К несчастью, даже в XXI веке далеко не везде женщины удостоены уважения и равенства, страдая в условиях патриархального общества. Однако все больше развитых государств обеспечивают достойные условия для представительниц прекрасного пола, и там они могут чувствовать себя спокойно и свободно. Исландия Примерно 43% представителей парламента этой страны — женщины, притом руководящие посты они имеют не только в сферах, касающихся детства и материнства. Девушки помогают в решении вопросов науки, медицины, предпринимательства и задействованы в других важных отраслях. Кроме того, именно здесь женщина впервые в Европе заняла пост президента, а еще не менее 80% трудоспособных граждан приходится непосредственно на дам, совмещающих успешную карьеру и домашние дела. Дания Еще один «рай» для женщин, где государство заботится о социальном обеспечении дам так же, как и о мужском. Распространяется равноправие в том числе и на личную жизнь, поскольку в Дании на уровне закона поощряются мужчины, которые готовы на себя взять бремя декрета, а женщинам при этом в гарантированном порядке обеспечат сохранение рабочего места по возвращению из отпуска, связанного с пополнением семьи ребенком.