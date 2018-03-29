Ещё
Изменившуюся Анастасию Заворотнюк сравнили с Надеждой Бабкиной: «С годами только краше»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Изменившуюся Анастасию Заворотнюк сравнили с Надеждой Бабкиной: «С годами только краше» 

Passion.ru 30 минут назад
Фото: Passion.ru
Актриса Анастасия Заворотнюк мноногранна. Ей подходят разные роли: трогательной пухлощекой Машеньки, озорной няни Вики, отважной «женщины-Бонда». Новая укладка и макияж звезды заставили ее поклонников сравнить любимицу с легендой российской эстрады — Надеждой Бабкиной.
«Прекрасная Анастасия», «Какая же вы красивая!», «Идеальная! Улыбка безумно красивая», «Какая же вы классная! С годами только краше! Спасибо за счастливое детство 2005-го», «Вас не узнать! Восхищаюсь», «Анастасия! Вы сдесь на Надежду Бабкину похожи… две красавицы», «Восхитительная», — пишут восхищенные фолловеры.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
«Я хочу стать великой в этой стране»: дочь Хакамады рассказала, как живет и о чем мечтает Абсолютно неузнаваемую Кэмпбелл высмеяли за фотошоп Моника Беллуччи сменила прическу и намекнула на скорое замужество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте выложила нежный снимок с бывшим9
Пугачевой отказали в пластике из-за здоровья16
Мадонна: за месяц до популярности1
В пику Бузовой: Тарасов на фото с беременной женой1
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире184
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение