Изменившуюся Анастасию Заворотнюк сравнили с Надеждой Бабкиной: «С годами только краше»

Актриса Анастасия Заворотнюк мноногранна. Ей подходят разные роли: трогательной пухлощекой Машеньки, озорной няни Вики, отважной «женщины-Бонда». Новая укладка и макияж звезды заставили ее поклонников сравнить любимицу с легендой российской эстрады — Надеждой Бабкиной.

«Прекрасная Анастасия», «Какая же вы красивая!», «Идеальная! Улыбка безумно красивая», «Какая же вы классная! С годами только краше! Спасибо за счастливое детство 2005-го», «Вас не узнать! Восхищаюсь», «Анастасия! Вы сдесь на Надежду Бабкину похожи… две красавицы», «Восхитительная», — пишут восхищенные фолловеры.

Фото: instagram