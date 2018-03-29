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Калужанка прошла в финал конкурса «Мисс Россия-2018»
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Калужанка прошла в финал конкурса «Мисс Россия-2018» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Калугу в финале общенационального конкурса красоты «Мисс Россия», который пройдет в этом году в 26-й раз, будет представлять Татьяна Фицукова. «Красавица увидела рекламу про открытый кастинг в „Афимолле“ и специально приехала в Москву для участия. Таня не попала в Топ-10 на кастинге в ТРЦ „Афимолл Сити“, но мы отметили девушку, и вот она уже в числе финалисток „Мисс Россия“, — сообщается на страничке конкурса в Instagram. Татьяна окончила МГТУ имени Баумана, получив там две специальности — программная инженерия и менеджмент. Все свое свободное время девушка посвящает кикбоксингу. Финал конкурса пройдет 14 апреля в подмосковной Барвихе. На корону претендуют 50 девушек. Вручать ее будет „Мисс Россия-2017“ — Полина Попова из Екатеринбурга. Татьяна Фицукова рассчитывает на победу. „Попасть в число 50-ти финалисток — это уже победа, но я не собираюсь на этом останавливаться. Обещаю сделать все, чтобы доказать, что самые красивые девушки живут в Калуге“, — написала она на свой страничке „ВКонтакте“.
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