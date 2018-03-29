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Восемь хамелеонов появились на свет в Ростовском зоопарке
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Восемь хамелеонов появились на свет в Ростовском зоопарке 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовском зоопарке очередное пополнение — недавно здесь родились восемь малышей йеменского хамелеона. Такой радостной новостью сегодня поделились сотрудники учреждения.
— Эти ящерицы обладают интересной особенностью — меняют окраску и узор кожи. Раньше считалось, что животные таким образом подстраивались под окружающую среду, скрываясь от хищников. Однако последние исследования доказали: цвет зависит не только от эмоционального состояния существа, но и его здоровья, времени суток, температуры и влажности, — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Увидеть новорожденных хамелеонов, а также трёх взрослых особей можно в террариуме, который работает с 9 до 17 часов.
В этом году потомство также появилось у вьетнамской свинки и краснокнижных парнокопытных такинов-мимши.
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