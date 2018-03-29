Восемь хамелеонов появились на свет в Ростовском зоопарке

В Ростовском зоопарке очередное пополнение — недавно здесь родились восемь малышей йеменского хамелеона. Такой радостной новостью сегодня поделились сотрудники учреждения.

— Эти ящерицы обладают интересной особенностью — меняют окраску и узор кожи. Раньше считалось, что животные таким образом подстраивались под окружающую среду, скрываясь от хищников. Однако последние исследования доказали: цвет зависит не только от эмоционального состояния существа, но и его здоровья, времени суток, температуры и влажности, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Увидеть новорожденных хамелеонов, а также трёх взрослых особей можно в террариуме, который работает с 9 до 17 часов.

В этом году потомство также появилось у вьетнамской свинки и краснокнижных парнокопытных такинов-мимши.