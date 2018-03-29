Розовеющего фламинго из волгоградского монастыря кормят, как датского принца

У спасенного фламинго, поселившегося в Свято-Духовом монастыре в Волгограде, появились розовые перышки. Величавая птица уже окончательно освоилась в новом доме.

— Наш Ник живет в зимнем вольере со специально настроенным освещением и двумя обогревателями. Знаете, он очень изменился и стал взрослеть, — рассказывает опекун грциозной птицы отец Василиск. — Теперь я окончательно убедился, что это мальчик. Он ведет себя, как настоящий кавалер: при встрече расправляет крылья, вытягивается до двух метров и что-то приветливо кричит.

Освоившись в своем новом доме, постоялец зоосада получил специальное питание из Дании.

— Раньше этот сбалансированный корм, который разработали специально для фламинго, привозили лишь в московский зоопарк, — говорит отец Василиск. — Надо сказать, что ухаживать за фламинго довольно хлопотно. Каждый день он кушает по 200 грамм рыбного фарша, 50 граммов специальных речных рачков и получает сытный салат из вареного яичного белка, натертой моркови, свеклы и капусты. Сначала он жил вместе с аистом, без тени стеснения воровавшего у него еду. Сейчас мы подселили к нему самок фазана, которые тоже попались на краже. А еще наш Ник принимает ванную. Сначала он не понимал, зачем его ставят в большой плоский поддон, и лишь бултыхал лапками. Теперь он ждет, пока мы выйдем из вольера, и начинает свои водные процедуры.

Как только в город придет настоящая весна, очаровательный Ник переедет на улицу.

— Наш фламинго — очень общительная птица, которая слышит звон ключей и сразу же встречает нас своими «песнями», — добавляет отец Василиск. — Думаю, когда он окажется в саду, то с лихвой компенсирует недостаток общения.