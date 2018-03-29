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«Хищный взгляд»: в Сети вновь обсуждают внешность Стеши Маликовой
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«Хищный взгляд»: в Сети вновь обсуждают внешность Стеши Маликовой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Дочка Дмитрия Маликова часто вызывает раздражение у пользователей соцсетей. На этот раз им не понравился взгляд девушки, хотя она всего лишь хотела порассуждать о счастье.
18-летняя Стефания Маликова обречена читать под своими постами в Инстаграме тонны злых и неприятных комментариев. Большинство ее критиков недовольны тем, что девушка выглядит слишком взросло и живет шикарной жизнью. На днях Стефания захотела написать глубокомысленный пост о счастье, но комментарии подписчиков были совсем о другом. «Нет никаких ключей от счастья. Дверь открыта всегда», — написала Стефания.
Однако подписчики девушки сначала традиционно прошлись по ее внешности. Причем на этот раз их удивил не по годам хищный взгляд Стеши Маликовой. Не остались без внимания и губы девушки, которые, по мнению пользователей соцсетей, она увеличила при помощи инъекций. «Взгляд волчицы» «Неожиданно хищный взгляд» «На этом кадре на 40-летнюю тетку похожа» «Такой взгляд надменный. А с губами что? Косметолог переборщил с объемом филлера?»
После обсуждения внешности недоброжелатели переключились на тему того, что Стефания счастлива и ее жизнь благополучна исключительно благодаря деньгам отца. «Когда ты дочка Маликова, все двери открыты» «При таких деньгах, конечно» «Конечно, дверь открыта всегда… С папиными деньгами»
Отметим, что с недавних пор внимание и забота звездных родителей Елены и Дмитрия Маликова достается не только дочке, но и сыну, который появился на свет в конце января. По этому случаю Стефания даже разыскала сирень среди зимы, следуя семейной традиции, чем очень растрогала своих родителей.
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