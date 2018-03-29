Пять секретов привлекательности

Психолог, гештальт-терапевт Лада Лапина — о том, какие качества всегда привлекают в людях. Наверняка вы не раз задумывались над тем, почему одни люди более привлекательны, чем другие. И скорее всего, не находили однозначного ответа. Часто встречается заблуждение, что чем идеальнее внешность и неконфликтнее поведение, тем больше шансов завоевать чье-то сердце или найти друзей. Действительно, такое случается. Но одновременно всем известны случаи, когда женщины эталонной красоты и ухоженности часто остаются в одиночестве, а воспитанные и удобные для окружения люди перестают быть интересными и нужными. В чем же здесь секрет?

Никакого секрета привлекательности, конечно, нет, как нет философского камня или эликсира вечной молодости. Было бы прекрасно, если бы сакральные знания подсказали, какие условия нужно выполнить, чтобы гарантированно завоевывать людей. Ну, там, определенное количество улыбок в день в сочетании с практикой медитации на цветущий лотос. Но — увы. Приходится только догадываться. И так как рядом с идеальными во всех отношениях товарищами находиться трудно (не хочется помнить при этом про собственную неидеальность), а избегание конфликтов часто делает нас незаметными и неважными, то секреты обаяния явно лежат в другой плоскости.

Если поразмышлять, то можно предположить, что это качества личности, которые никак к внешности и «воспитанию» не относятся.

Открытость. В данном случае, способность свободно проявлять свою индивидуальность. Иначе говоря, не бояться в компании любителей роллов говорить, что предпочитаешь стейк. Или носить романтические платья, если рядом сплошные останки джинсов. Безусловно, чтобы быть собой, приходится рисковать, но именно индивидуальность, уникальность, личные особенности играют здесь главную роль. Именно они рождают искренний интерес публики.

Самодостаточность. Может показаться, что это зацикленность на себе, но здесь самодостаточность — это отсутствие поиска в глазах. Если у такого человека сейчас и нет партнера, то у него в запасе — «драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота», то есть масса других интересов и источников личной энергии. Работа, учеба, проекты, хобби, спорт…

Счастье и наполненность жизни не слишком зависят от наличия любимого человека или толпы поклонников, и парадоксальным образом это очень привлекательно.

Хорошие отношения с самим собой. Пункт не имеет ничего общего с эгоизмом или самовлюбленностью. Это — принятие себя со всеми достоинствами и недостатками, как хорошего и правильного. Когда ты себе нравишься, появляется расслабленность, свобода движений и огонь в глазах, и это, несомненно, притягивает, как магнит. К нам будут относиться так же, как мы к себе.

Интерес к другому. Мало быть самодостаточным и сиять энергией индивидуальной выработки, если хочешь не только привлекать внимание, но и удерживать его. Искренний интерес, щедрое и теплое отношение к людям, особенно при их изначальной расположенности, могут творить чудеса. Быть услышанным, замеченным — ценная вещь, и люди будут тянуться к этому.

Уважение к своим и чужим границам. Выбор оставаться в собственных личностных границах — не подстраиваться автоматически под обстоятельства, человека, систему — позволяет сохранять ту самую индивидуальность и сберегает энергию. Избегание нарушения границ другого — агрессии, давления, влияния — сохранит уважение и заинтересованность тех, кто находится рядом. А чем больше такого опыта, чем удачнее контакты, чем богаче жизнь и мощнее сила личности — тем снова больше привлекательности.

Автор: Лада Лапина