Болельщики и футболисты «Локомотива» и «Амкара» почтили память жертв трагедии в Кемерове

Болельщики и футболисты московского «Локомотива» и пермского «Амкара» перед стартом матча 24-го тура чемпионата России почтили минутой молчания память жертв трагедии в Кемерове. Футболисты обеих команд вышли на поле в майках чёрного цвета с надписью: «Кемерово. 25.03.18. Скорбим».

Болельщики «Амкара» и «Локомотива» вывесили похожий баннер на трибунах. В связи с трагедией они проведут первый тайм матча в тишине.

Встреча между командами проходит на «РЖД-Арене».

Ранее Сёмин предложил внести изменения в регламент РФПЛ, связанные с плохим качеством полей.