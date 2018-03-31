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Болельщики и футболисты «Локомотива» и «Амкара» почтили память жертв трагедии в Кемерове
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Болельщики и футболисты «Локомотива» и «Амкара» почтили память жертв трагедии в Кемерове 

RT на русском 2 часа назад
Болельщики и футболисты московского «Локомотива» и пермского «Амкара» перед стартом матча 24-го тура чемпионата России почтили минутой молчания память жертв трагедии в Кемерове. Футболисты обеих команд вышли на поле в майках чёрного цвета с надписью: «Кемерово. 25.03.18. Скорбим».
Болельщики «Амкара» и «Локомотива» вывесили похожий баннер на трибунах. В связи с трагедией они проведут первый тайм матча в тишине.
Встреча между командами проходит на «РЖД-Арене».
Ранее Сёмин предложил внести изменения в регламент РФПЛ, связанные с плохим качеством полей.
RT на русском: последние новости
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