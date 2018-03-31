Болельщики «Спартака» вывесили баннеры в память о трагедии в Кемерово и Табакове

Болельщики московского «Спартака» перед домашним матчем 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» вывесили баннер в память о жертвах трагедии в Кемерово и актёре Олеге Табакове , который был известным поклонником красно-белых, сообщает корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина

«Кому-то жизнью за всех опять платить. Кто-то отдаст ребёнка, как пример. Бесконечной нехватке решительных мер…», — гласит текст одного из баннеров. «Болеть — это значит любить и верить. Олег Табаков», — говорится на другом баннере.