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Болельщики «Спартака» вывесили баннеры в память о трагедии в Кемерово и Табакове
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Болельщики «Спартака» вывесили баннеры в память о трагедии в Кемерово и Табакове 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Болельщики московского «Спартака» перед домашним матчем 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» вывесили баннер в память о жертвах трагедии в Кемерово и актёре Олеге Табакове, который был известным поклонником красно-белых, сообщает корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
«Кому-то жизнью за всех опять платить. Кто-то отдаст ребёнка, как пример. Бесконечной нехватке решительных мер…», — гласит текст одного из баннеров. «Болеть — это значит любить и верить. Олег Табаков», — говорится на другом баннере.
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