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Школы Сибири начали четверть с минуты молчания по погибшим в Кемерове
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Школы Сибири начали четверть с минуты молчания по погибшим в Кемерове 

ТАСС 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Многие школы Сибири начали четвертую четверть после весенних каникул с акций в память о погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошел 25 марта. Как рассказала в понедельник ТАСС пресс-секретарь минобразования Забайкальского края Екатерина Горская, в учебных учреждениях региона 2 апреля пройдут дополнительные занятия по пожарной безопасности и минуты молчания.
"На прошедшей неделе учащиеся школ, вузов и других образовательных учреждений Забайкальского края активно участвовали в траурных акциях, посвященных памяти жертв кемеровской трагедии. В понедельник в школах региона после весенних каникул возобновились занятия, во многих из них в течение дня пройдут минуты молчания и тематические классные часы, связанные с пожаром в торговом центре", — пояснила собеседница агентства.
Тематические классные часы в эти дни состоятся и в школах Новосибирска. Как сообщил ТАСС директор гимназии №1 Виктор Косьяненко, многие мероприятия — в частности, учебные эвакуации при пожаре — запланировали заранее, но теперь им собираются уделить особое внимание. «В начале апреля обязательно проведем учебную эвакуацию и инструктаж на классных часах по правилам пожарной безопасности», — уточнил директор гимназии.
Как рассказали ТАСС в администрации города Новокузнецк, в понедельник «все первые уроки с первого по 11 классы начинаются с минуты молчания». Школы Бурятии сами принимают решение о проведении траурных мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в республиканском минобразования, уточнив, что на прошлой неделе в связи с трагическими событиями «специалисты органов местного самоуправления провели осмотр подведомственных учреждений на предмет соответствия».
Усиливают контроль за безопасностью также в школах Омска и Иркутска. Как сообщили ТАСС в министерстве образования Иркутской области, в региональные школы направили письма об усилении мер пожарной безопасности и перечень мероприятий, которые нужно в связи с этим провести.
В пожаре, который произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. Сейчас официально пострадавшими при пожаре признаны 79 человек. Сгоревшее здание построили в 1968 году. Ранее оно являлось кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.
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