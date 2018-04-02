В Казахстане заложили сад в память о жертвах пожара в Кемерово

АСТАНА, 2 апр — РИА Новости . Сотрудники одного из таксопарков казахстанского Шымкента посадили 64 саженца в память о погибших в пожаре в Кемерово.

Как сообщает Sputnik Казахстан, акцию памяти таксисты провели в одной из городских школ. Они надеются, что учащиеся, ухаживая за деревьями, сделают сад памяти.

Во время общения с журналистами таксисты напомнили, что между людьми нет границ и делений — трагедии всегда общие.

"Это наше общее горе, мы должны помнить и ценить каждый момент жизни. Дети и взрослые погибли в Кемерово в абсолютно мирное время. Мы не хотим никого осуждать, это не нам решать. Мы хотим запомнить всех детей, это наши общие дети. А эти деревья будут напоминать нам о том, что жизнь не завершилась", — заявили участники акции.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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