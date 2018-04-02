Ещё
В Казахстане заложили сад в память о жертвах пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казахстане заложили сад в память о жертвах пожара в Кемерово 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 2 апр — РИА Новости. Сотрудники одного из таксопарков казахстанского Шымкента посадили 64 саженца в память о погибших в пожаре в Кемерово.
Как сообщает Sputnik Казахстан, акцию памяти таксисты провели в одной из городских школ. Они надеются, что учащиеся, ухаживая за деревьями, сделают сад памяти.
Во время общения с журналистами таксисты напомнили, что между людьми нет границ и делений — трагедии всегда общие.
"Это наше общее горе, мы должны помнить и ценить каждый момент жизни. Дети и взрослые погибли в Кемерово в абсолютно мирное время. Мы не хотим никого осуждать, это не нам решать. Мы хотим запомнить всех детей, это наши общие дети. А эти деревья будут напоминать нам о том, что жизнь не завершилась", — заявили участники акции.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>
РИА Новости: последние новости
У православных верующих начинается страстная неделя Католическая Пасха – праздник Воскресения Иисуса Христа В Перми неграмотная девушка почти 30 лет жила без документов
 Ещё 100 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела150
Квитко показала странные пятна на огромной груди38
Что нельзя позволять мужчине в постели60
Самые полезные и вредные для здоровья орехи3
Певцов и Дроздова показали приемную дочь27
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение