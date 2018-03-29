Скончавшаяся еще два месяца назад внучка Брежнева до сих пор так и не похоронена

Teleprogramma.pro ранее сообщала, что Виктория Филиппова скончалась от онкологического заболевания в начале января этого года. Женщина до последнего скрывала свой диагноз, не желая никого обременять. У внучки Леонида Брежнева осталась дочь, брат и гражданский муж. В сегодняшнем эфире ток-шоу «Пусть говорят» избранник Филипповой — Дмитрий Бармин рассказал историю их отношений. По словам мужчины, они с родственницей генсека ЦК КПСС были счастливы 30 лет, однако так и не оформили свой союз официально. Общих детей у пары такж не было.

«В этой женщине могло многое привлечь. Такой женщины в мире больше нет. Она была одна. Прекрасная женщина, прекрасный человек, такой набор качеств! До сих пор удивляет этот вопрос: как два первых мужа потеряли эту драгоценность? Для меня это удивительно» — рассказывает Бармин.

Дмитрий Бармин рассказал об отношениях с Викторией Филипповой в ток-шоу «Пусть говорят»/Фото: кадр из передачи

Дмитрий утверждает, что до последнего находился рядом с любимой женщиной и не пригласил родственников Филипповой на процедуру кремации, из-за чего и произошел конфликт. Несмотря на то, что женщина скончалась еще несколько месяцев назад, ее прах до сих пор не захоронен. Бармин пытается добиться разрешения у двоюродного брата внучки Брежнева. «Не возможности, могила принадлежит Андрею Юрьевичу, он не дает согласия», — утверждает мужчина.

В студии появилась и дочь Филипповой — Галина. Женщина не знает, оставляла ли ее мать наследство. В довольно вежливой форме она попросила Бармина передать ей все бумаги, которые касаются ее лично. Во всех остальных делах, касающихся возможного имущества, она будет разбираться с юристами.

Дочь Виктории Филипповой считает, что прах матери обязательно должен быть захоронен/Фото: кадр из передачи

«Дим, если остались документы, касающиеся меня, может, диплом, медицинские документы, фото, которые тебе не дороги, где есть я, мама, кто-то еще… Если можно, ты бы эти бумажечки передал, для этого адвокат не нужен. Что касается захоронения, хорошо, если мы пришли к мирному соглашению, мне кажется, надо уступить тете с дядей. С Брежневыми договориться будет очень сложно, судя по ответу Андрея, будет скандально и проблематично», — посоветовала Галина Дмитрию, а эксперты и гости в студии выразили надежду на то, что семейный конфликт будет улажен и прах Виктории Филипповой все-таки захоронят.