Кортни Кардашьян выходит замуж за 24-летнего манекенщика?

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт , может быть, и не спешат узаконить свои отношения, но вот о 38-летней Кортни Кардашьян и ее 24-летнем бойфренде-манекенщике Юнесе Бенджиме такого не скажешь. На днях Юнеса заметили в одном из ювелирных магазинов Лос-Анджелеса, и по одному только сосредоточенному выражению его лица можно было догадаться, что искал он там явно не бриллиантовые запонки. Кстати, по сообщениям источников, выбор Юнеса падал лишь на самые дорогие экземпляры обручальных колец, так что, судя по всему, его любовь к старшей из сестер Кардашьян действительно сильна и бескорыстна!

«Когда они начали встречаться в 2016 году, Кортни влюбилась в Юнеса по уши. И не раз намекала, что готова к тому, чтобы их отношения перешли на новый уровень, — рассказал источник. — Даже не сомневайтесь, что она согласится выйти за него». В одном из эпизодов «Семейства Кардашьян» Кортни даже призналась сестрам, что готова заморозить свои яйцеклетки, если встретит человека, который захочет от нее еще одного ребенка. Напомним, что у Кортни уже есть трое детей от бывшего бойфренда Скотта Дисика — восьмилетний Мейсон, пятилетняя Пенелопа и трехлетний Рейн. Ну а поскольку Юнесу всего 24 и ему явно пока не до детей, понятно, ради кого Кортни готова пойти на такой шаг.

Кстати, 34-летний Скотт Дисик, по словам инсайдеров, пришел в ярость, узнав о скорой помолвке своей бывшей девушки. Их отношения продлились девять лет и распались в 2015-м, причем пятью годами ранее Скотт и сам делал предложение возлюбленной. Кортни тогда ответила отказом, объяснив, что пока не готова к браку. Можете представить чувства Дисика, которого обошел какой-то юнец-манекенщик?

Сейчас Скотт встречается с 19-летней моделью Софией Ричи — «мини-Кортни», как уже прозвали девушку таблоиды: очень уж София старается достичь сходства с бывшей гражданской женой своего любимого. Ведь, как утверждают источники, он до сих пор не забыл Кортни и с пристальным интересом продолжает следить за переменами в ее жизни. «Если завтра появятся новости о том, что София беременна от Скотта, в этом не будет ничего удивительного, — говорят друзья из окружения Дисика. — Он сделал бы все, чтобы уесть Кортни и преподать ей урок. Ее нынешнее личное счастье он воспринимает не иначе как прямое оскорбление». Ну и Санта-Барбара…

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