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Анна Седокова пригласила всех на выставку бездомных собак
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Анна Седокова пригласила всех на выставку бездомных собак 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Анна Седокова встретила первый день после национального траура с мыслями о том, как можно кому-то помочь. Привлечь к добрым делам женщина решила и поклонников. Анна решила, что лучше всего излечить сердца способны животные.
Анна Седокова в социальных сетях разместила призыв для поклонников прийти на собачью выставку-фестиваль, которая пройдет в Москве. На мероприятии представят собак из приютов, каждый может взять себе нового питомца. Сама певица на протяжении всего дня 29 марта в своем Инстаграм показывает собачек из приюта, в котором она работает волонтером: «Сегодня новый день, и мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Мы должны. Мы все хотели помочь и я знаю, как!»
Поклонники поблагодарили женщину за ее идею. «Я просто реву.. Эти их глаза… Как можно бросать этих преданных нам друзей… Желаю всем собачкам скорее найти дом и любящих заботливых хозяев!» «Анечка, спасибо Вам за все добрые дела, которые Вы делаете и показываете своим примером!» «Ты нереальный человечек» «Боже какая же Вы молодчина!» «Самые добрые и верные друзья, жаль, что не все люди это понимают» «Анна, вы молодец: человеком с душой и сердцем!»
Выставка-фестиваль пройдет на территории Хлебзавода по адресу: улица Новодмитровская, 1, стр. 1. 31 марта с 11.00 до 19.00 на выставке будут 70 собак из московских приютов, а 1 апреля — день кошек. Анна призывает приехать даже тех, кто не собирается брать животное себе домой: «Приходите к нам гулять с собаками! Просто гладить собак приходите!»
Певица Анна Седокова, которая является матерью троих детей, осталась глубоко потрясена трагедией, произошедшей в Кемерове. Вместе с миллионами она скорбит. Но признается, что и сама не всегда была внимательна к вопросам безопасности.
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