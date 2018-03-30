Анна Седокова призвала помочь животным

Певица Анна Седокова опубликовала в своем Инстаграме несколько фото и видео из приюта для собак, и рассказала читателям, почему так важно заботиться о животных.

"Сегодня новый день и мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Мы должны. Мы все хотели помочь и я знаю, как!" — написала певица. Она добавила, что несколько лет является волонтером одного из приютов для животных. Анна написала, что в настоящее время около 600 собак ждут своих хозяев.

31 марта в Москве состоится выставка собак из приюта, на которой люди, желающие завести четвероногого друга, смогут сделать доброе дело и забрать животных домой. Кроме того, неравнодушные гости выставки могут передать в приют корм, лекарства, игрушки и поводки.

"А если пока не готовы и хотите помочь — приходите к нам гулять с собаками! Просто гладить собак приходите!" — призвала читателей Седокова и добавила, что каждый человек может помочь приюту материально, связавшись с его волонтерами.