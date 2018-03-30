Ещё
Анна Седокова призвала помочь животным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Седокова призвала помочь животным 

Russianshowbiz.info 43 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Анна Седокова опубликовала в своем Инстаграме несколько фото и видео из приюта для собак, и рассказала читателям, почему так важно заботиться о животных.
"Сегодня новый день и мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Мы должны. Мы все хотели помочь и я знаю, как!" — написала певица. Она добавила, что несколько лет является волонтером одного из приютов для животных. Анна написала, что в настоящее время около 600 собак ждут своих хозяев.
31 марта в Москве состоится выставка собак из приюта, на которой люди, желающие завести четвероногого друга, смогут сделать доброе дело и забрать животных домой. Кроме того, неравнодушные гости выставки могут передать в приют корм, лекарства, игрушки и поводки.
"А если пока не готовы и хотите помочь — приходите к нам гулять с собаками! Просто гладить собак приходите!" — призвала читателей Седокова и добавила, что каждый человек может помочь приюту материально, связавшись с его волонтерами.
Russianshowbiz.info: последние новости
Анна Хилькевич показала "сомнительные" кулинарные способности Елена Ясевич поделилась волшебной фразой Юлия Ковальчук рассказала об измене мужа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных18
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей7
Ученые нашли женщину с идеальной походкой23
Отец пошутил над женихом дочки и стал звездой Сети
Сваренный рис может быть опасным10
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение