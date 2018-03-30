Сара Джессика Паркер поддержала подругу по сериалу в борьбе за пост главы штата Нью-Йорк

Паркер высказалась в поддержку подруги в своем Instagram в четверг. «Мать, активистка, боец и истинная жительница Нью-Йорка. Дорогая подруга», — написала актриса под снимком Никсон. «Она баллотируется в губернаторы нашего великого штата. Моя сестра на экране и в обычной жизни, ты можешь рассчитывать на мою любовь, поддержку и голос», — добавила Паркер.

В этом телесериале Никсон и Паркер играют двух из четырех закадычных подруг, роли которых также исполняли Ким Кэтролл и Кристин Дэвис. Синтия воспитывает трех детей, которым 20, 14 и шесть лет.

В США нередки случаи, когда популярные актеры становятся профессиональными политиками. Например, Арнольд Шварценеггер дважды избирался губернатором штата Калифорния. Рональд Рейган пошел еще дальше. Отслужив два срока на посту губернатора Калифорнии, он затем дважды избирался президентом США.

На промежуточных выборах 6 ноября в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.