Сара Джессика Паркер поддержала подругу по сериалу в борьбе за пост главы штата Нью-Йорк 

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин /. Актриса Сара Джессика Паркер , известная по телесериалу «Секс в большом городе» (Sex and the City, 1998-2004), отдала свой голос подруге со съемочной площадки Синтии Никсон , которая вступила в борьбу за право стать кандидатом Демократической партии США на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Паркер высказалась в поддержку подруги в своем Instagram в четверг. «Мать, активистка, боец и истинная жительница Нью-Йорка. Дорогая подруга», — написала актриса под снимком Никсон. «Она баллотируется в губернаторы нашего великого штата. Моя сестра на экране и в обычной жизни, ты можешь рассчитывать на мою любовь, поддержку и голос», — добавила Паркер.

Сара Джессика Паркер сыграла почти в 60 фильмах и сериалах. Наиболее успешными стали ее роли в лентах «Медовый месяц в Лас-Вегасе» (Honeymoon in Vegas, 1992) с Николасом Кейджем, «На расстоянии удара» (Striking Distance, 1993) с Брюсом Уиллисом , «Клуб первых жен» (The First Wives Club, 1996) с Голди Хоун, Бетт Мидлер Дайан Китон , «Марс атакует!» (Mars Attacks!, 1996) с неподражаемым Джеком Николсоном . Самым большим успехом в творческой карьере остается «Секс в большом городе», принесший актрисе премию «Золотой глобус» в 2000, 2001, 2002 и 2004 годах.