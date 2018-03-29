Лучшее за день. 29 марта 

Почему хрустят пальцы, какая угроза заключена в уточках для ванны, как нейросеть смогла сделать изображения не хуже картин Пикассо и чем вредны для болельщиков победы их родной хоккейной команды? Читайте лучшие материалы Indicator.Ru, собранные в ночной дайджест.
Как прошел первый день Общего собрания РАН, как Академия ладит с чиновниками и почему это не нравится академиками, а также при чем тут грызун-долгожитель слепыш, читайте в нашем репортаже.
Нейросеть научилась не хуже Дали и Пикассо создавать полотна, похожие на сюрреалистичные обнаженные портреты.
Ученые ломают голову не только над серьезными проблемами, но и над вполне курьезными — например, для выяснения причины хруста пальцев они воспользовались математической моделью.
Парашют для полета на Марс успешно испытан.
Обычные уточки для ванн таят в себе немалую угрозу.
Победы канадских хоккеистов приносят их болельщикам гораздо больший вред, чем поражения.
Защитит ли от паразитов прием препарата Декарис, каковые его побочные эффекты и что нужно делать, чтобы защититься от глистов как в России, так и в тропиках, читайте в рубрике «Чем нас лечат».
В найденной недавно галактике вопреки всем представлениям очень, очень мало темной материи. Объясняя этот удивительный случай, астрономы строят одну гипотезу за другой.
Новый материал похож одновременно на кожу человека и на кожу… хамелеона. Для чего он может пригодиться, читайте в нашей новости.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.