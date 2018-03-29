Лучшее за день. 29 марта

Почему хрустят пальцы, какая угроза заключена в уточках для ванны, как нейросеть смогла сделать изображения не хуже картин Пикассо и чем вредны для болельщиков победы их родной хоккейной команды? Читайте лучшие материалы Indicator.Ru, собранные в ночной дайджест.

Как прошел первый день Общего собрания РАН , как Академия ладит с чиновниками и почему это не нравится академиками, а также при чем тут грызун-долгожитель слепыш, читайте в нашем репортаже.

Нейросеть научилась не хуже Дали и Пикассо создавать полотна, похожие на сюрреалистичные обнаженные портреты.

Ученые ломают голову не только над серьезными проблемами, но и над вполне курьезными — например, для выяснения причины хруста пальцев они воспользовались математической моделью.

Парашют для полета на Марс успешно испытан.

Обычные уточки для ванн таят в себе немалую угрозу.

Победы канадских хоккеистов приносят их болельщикам гораздо больший вред, чем поражения.

Защитит ли от паразитов прием препарата Декарис, каковые его побочные эффекты и что нужно делать, чтобы защититься от глистов как в России, так и в тропиках, читайте в рубрике «Чем нас лечат».

В найденной недавно галактике вопреки всем представлениям очень, очень мало темной материи. Объясняя этот удивительный случай, астрономы строят одну гипотезу за другой.

Новый материал похож одновременно на кожу человека и на кожу… хамелеона. Для чего он может пригодиться, читайте в нашей новости.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.