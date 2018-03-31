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Уфимский экстрасенс Никита Турчин будет строить любовь в «Доме-2»
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Уфимский экстрасенс Никита Турчин будет строить любовь в «Доме-2» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Самый юный участник «Битвы экстрасенсов» — 17-летний Никита Турчин — решил вновь попасть в эфир канала ТНТ и хочет «подвинуть» Влада Кадони. Юный ключник после расставания с девушкой намерен обрести новую любовь на знаменитой телестройке — «Дом-2».
— Никита долго думал, стоит ли отправляться на шоу, — поделился со «СтарХитом» друг Турчина Иван Акимов. — Но потом расстался с девушкой и понял, что готов к переменам в личной жизни. Тем более что на проекте ему будет безопаснее. Кстати, кое-кто из участниц проекта Никите нравится…
Как ни странно, но Никита постоянно подкидывал новые поводы для обсуждений. Так, недавно в Москве маг возвращался из кинотеатра домой, и на него напали неизвестные, которым якобы не понравился внешний вид парня. В итоге ключник загремел в больницу с ушибами и ссадинами. К счастью, травмы оказались не очень тяжелыми, но Никита не на шутку перепугался за собственную жизнь.
Ранее парень заявлял, что ему и его семье угрожает какой-то маньяк, который распространяет гадости про него на просторах интернета.
Никита Турчин прославился благодаря участию в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов» как самый юный ясновидящий за всю историю проекта. Никита работал с магическими ключами, которые помогали ему находить ответы на нужные вопросы.
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