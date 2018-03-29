Инсайдер: «Мелания Трамп глубоко несчастна и мечтает уйти от своего мужа»

В последнее время Мелании приходится несладко. Все СМИ мира обсуждают измены ее супруга Дональда Трампа . И хоть первая леди Америки явно не выражает никаких эмоций, поведение говорит все за нее. Например, она может демонстритивно не взять супруга за руку, когда вокруг полно фотографов и операторов или же нарушить протокол, следуя своим правилам.

Инсайдер Белого дома сообщает: у Мелании действительно серьезные претензии к мужу. Причем так как она переживает их внутри себя, все это выливается в депрессию. И теперь супруга президента чувствует себя глубоко несчастной. Источник отмечает, что если бы Мелания могла, она бы давно ушла от Дональда. Но в настоящий момент у нее нет такой возможности. Другой инсайдер также отмечает подавленое настроение Мелании и заявляет, что первая леди, чтобы отвлечься от грустных мыслей сосредоточила все внимание на 12-летнем сыне Бэррону.

А ты могла бы простить измену своему мужу?

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Фото:Global Look Press