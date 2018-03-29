Стартап по выращиванию любого мяса в лаборатории Wild Type привлек $3,5 млн

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Стартап из США Wild Type привлек $3,5 млн от Spark Capital, Root Ventures, Mission Bay Capital и группы бизнес-ангелов. Об этом пишет TechCrunch.

Wild Type разрабатывает технологию, которая позволит выращивать в лабораторных условиях любое мясо. Стартап был основан бывшим дипломатом Джастином Колбеком и доктором медицинских наук Арье Эльфенбейном.

Их цель — выращивать вкусное мясо с нуля. «Мы не хотели создавать инструмент, который позволил бы создавать только говядину, только курицу или только рыбу», — рассказывает Колбек. По его словам, он работал в Афганистане, и после возвращения в США серьезно задумался о проблемах нехватки продовольствия в мире.

Основатели Wild Type, в отличие от других стартапов, таких как Impossible Foods, создают не растительный аналог, а настоящее мясо. С момента запуска они постоянно консультируются с представителями пищевой промышленности: это помогает им понять потребности производителей и людей. Сейчас в стартапе работают пять человек. На первом этапе они собираются вырастить мясо лосося.

Джон Мелас-Кириази из Spark Capital — фонда, который возглавил раунд — объявил, что скоро присоединится к команде стартапа. «Наш фонд пристально следит за этой областью исследований. Поиски источника белка, который позволит накормить людей в ближайшие 50-100 лет, очень важны», — говорит он.

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Impossible Foods, как и Wild Type, собирается решить проблему нехватки продовольствия. Стартап уже создал вегетарианские бургеры, которые неотличимы от обычных бургеров с котлетой из мяса. С момента основания в 2011 году статрап получил более $250 млн инвестиций. В начале августа 2017 года в него вложили $75 млн Билл Гейтс , Ли Кашин и несколько инвестиционных фондов.

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