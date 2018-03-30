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Лунный посевной календарь на 30 марта 2018 года
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Лунный посевной календарь на 30 марта 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
14 лунный день, растущая Луна в Весах (с 20:53).
Знак Весов
Продолжается благоприятный период для посева и посадки, пересадки (пикировки), прореживания декоративных культур: цветов, стелющихся и вьющихся. Возможен посев зеленных культур (петрушки, укропа, сельдерея, шпината).
Продолжайте ухаживать за рассадой цветов и овощей: следите за соблюдением температурного режима, досвечивайте положенное количество времени, берегите от сквозняков и всевозможных проблем. На пользу растениям пойдет рыхление грунта, полив (чем лучше — узнайте здесь), Хороший период для подкормки (желательно раствором минеральных удобрений). Удачная пора для прищипывания, удаления лишних (слабых) побегов, сухих листьев и увядших цветков.
Подходящее время для наведения порядка: проведения генеральной уборки на участке, можно вынести мусор и освободившуюся тару из подвалов и погребов. Собранную здоровую органику заложите в компост (вот этих компонентов в нем быть не должно никогда!).
Хорошая пора для обработки почвы: если позволяет погода, можно провести на участке вспашку (перекопку), внести органические и минеральные удобрения, подготовить грядки к посевам и посадкам. Если сошел снег и почва просохла, проводите комплекс весенних работ на земляничных грядках. Не забудьте уделить внимание и газону — весной ему может потребоваться не только плановый уход, но и ремонт.
Отложите посев и посадку растений для получения урожая и замачивание семян. Вечером (после 20:53) нежелательно опрыскивание.
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