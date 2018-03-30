«Хоббит на их фоне»: Александр Шпак постоял рядом с моделями 

Александр Шпак знаком многим как очень крупный качок, но недавние его сообщения в Инстаграме удивили поклонников. Рядом с моделями мужчина выглядит таким низким, что его сравнили с гномом.
Александр Шпак опубликовал в Инстаграме ряд фотографий, на которых позирует вместе с моделями. По сравнению с ними он кажется очень низким, но оказалось, что девушки — не просто модели, а одни из самых высоких моделей в мире.
Александр рассказал, что его рост 182 см, а девушки ростом выше двух метров. Среди них и Екатерина Лисина, которая признана самой длинноногой девушкой в мире. И это не образно: такой титул закреплен за ней официально в Книге рекордов Гиннесса. Поклонники Александра удивились такому контрасту. «Как хоббит на их фоне» «Инопланетные!» «Я думала, Саша высокий здоровяк, как я ошибалась» «Теперь Шпак начнет комплексовать по поводу роста и начнет модифицировать ноги»
Некоторые стали даже ревновать Александра, беспокоясь, что такая невероятная красота девушек может угрожать его браку, но его супруга помогала в организации съемок, поэтому беспокоиться нет причин. Судя по всему, идея фотосъемки как раз и заключалась в том, чтобы показать, какие девушки высокие и длинноногие, раз даже Александр рядом с ними такой маленький. Александра некоторые стали критиковать за подобные снимки в дни, когда вся общественность говорит лишь о трагедии в Кемерово. Однако он потом сказал, что снимки были сделаны гораздо раньше и это не отменяет тех чувств, которые он может испытывать.
Многие знаменитости делятся своими мыслями и эмоциями по поводу случившегося. Но некоторые сталкиваются в эти тяжелые минуты с непониманием. Так, телеведущая и мать Эвелина Бледанс узнала об ужасной трагедии в Кемерово, находясь в Иерусалиме. Пользуясь случаем, женщина воздала там молитву о погибших, но столкнулась в социальных сетях с нападками и осуждением.