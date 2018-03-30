«В Намибии полюбили вак-беляш и баурсак»: невеста из Башкирии рассказала о браке с африканцем

Десять лет назад жительница Салавата Алена Гирфанова и не думала, что будет жить в Африке, ездить в выходные на сафари и готовить баурсак для жениха из Намибии. Девушка работала на дому модельером. Один осенний вечер изменил все: Алена встретила Бернхарда, иностранного студента, учившегося в Уфе.

Корреспонденту Ufa1 девушка рассказала, зачем поехала за темнокожим мужем на край света.

Алена и Бернхард познакомились в 2011 году

Четыре года прожил в Уфе и ни разу никуда не ездил

В октябре 2011 года 26-летняя Алена приехала на выходной к друзьям в Уфу. За общим столом дома у подруги собралась дюжина человек, в разношерстную компанию попал и четверокурсник УГНТУ Бернхард Джоханнес. Весь вечер Алена с друзьями бомбардировали темнокожего гостя вопросами о жизни на африканском континенте.

— Я спросила, выезжал ли он куда-нибудь за пределы Уфы. А он ответил, что ни разу. Ну как так! Учился на предпоследнем курсе и никуда не ездил! — удивляется Алена. — Я в то время увлекалась походами и вылазками в пещеры Башкирии, и тут же предложила ему на майские праздники поехать с нами.

Вскоре девушка нашла другую работу и переехала в Уфу. Через несколько месяцев, когда собирались в очередной поход, вспомнила о темнокожем знакомом: пещеры и горы впечатлили выходца с африканских равнин. С этого момента Алена и Бернхард начали общаться.

Муж Алены больше всего любит баурсак

Жил в доме без окон, в Россию попал чудом

Бен родился и вырос в Намибии: он был из семьи среднего достатка, но рано потерял родителей, а родственники, по словам невесты, очень нечестно поступили с ним при дележке наследства. Так юноша вместе со старшим братом оказались на задворках африканской жизни.

— Жили в очень бедном районе, в доме без окон и удобств. Это была лачуга, построенная из подручных материалов. Но Бен хорошо учился в школе, и государство предложило ему поехать в Россию продолжить образование, — рассказала девушка.

Чужая страна встретила иностранного студента довольно холодно. Общежитие Бену дали, но вот со стипендией было плохо. Деньги иногда не выплачивали, зато откуда-то появлялись расписки, что студенты их получили. Юноше пришлось за копейки подрабатывать на четырех работах — уборщиком, охранником, официантом и преподавателем в клубе английского языка. Но русскую девушку Алену низкие заработки нисколько не смутили.

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«Не отдам!»

Девушка без задней мысли повела молодого человека знакомиться с мамой. Волновалась, конечно: уфимцы к темнокожим гостям привыкли, а в Салавате иностранцы все еще были диковинкой. Но мать девушки выслушала невеселую историю Бернхарда и к темнокожему парню прониклась.

— Мы сидели за столом, и тут Бен сказал маме, что приехал попросить мою руку и сердце. Я от радости и неожиданности заплакала. А мама вдруг говорит: «Нет, не отдам!». У нас аж челюсть отвисла, — вспоминает Алена. — И тут мама выдает: «Почему только руку и сердце? Ты ее всю забирай, и почки, и печень, и кости».

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Отказали в визе, когда узнали, что едет жениться

Бен и Алена встречались два года — иностранец как раз заканчивал университет, но сразу должен был уехать домой, так как закончилась виза. Свадьбу отложили на год. В мечтах и суматохе Алена даже не заметила, как быстро пронеслось время. И вот свадебные наряды готовы, торжество спланировано, а российское посольство в Намибии вдруг отказывает в визе.

— Они осерчали, узнав, что Бен едет жениться. И пришлось все отменять: ЗАГС, кафе, гостей. Все накопленные на свадьбу деньги пришлось потратить на билеты в Африку, потому что единственный выход был — жениться в Намибии, — на пути под венец запрет посольства Алену не остановил.

До далекой родины Бена нужно было лететь с двумя пересадками — в ОАЭ и ЮАР. Невеста позвонила в посольство в Москве и убедилась, что транзитные визы не нужны. Через два дня она должна была быть в Намибии. Но все пошло не так…

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Алена благополучно добралась в Дубай и ждала восемь часов до самолета в Йоханнесбург. Уже в аэропорту во время паспортной проверки вдруг выяснилось, что вылететь в ЮАР девушка не может — нет транзитной визы.

— В аэропорту мне сказали, что меня депортируют в Уфу. Я даже не понимала, что мне говорят, я не владею английским. Тут летевшая со мной женщина, тоже из России, возмутилась: «Ей нельзя обратно, она летит на свою свадьбу», — с волнением вспомнила Алена.

Тогда сотрудники аэропорта предложили ей купить билет через Найроби — там виза не нужна. Но у девушки не хватило денег. Тем временем самолет до Йоханнесбурга улетел. Алена осталась одна в иностранном аэропорту.

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Последняя СМС-ка и разряженный мобильник

Один из сотрудников аэропорта увел рыдающую Алену в темный кабинет и велел ждать. Сколько там просидела, она не помнит — казалось, что целую вечность. Заряд мобильника был на исходе, как только девушка отправила сообщение любимому, что ее сняли с рейса, трубка умерла.

Через несколько часов на пороге кабинета появился мужчина. Он говорил по-русски и сообщил, что «Арабские авиалинии», узнав историю Алены, решили оплатить все расходы и отправить ее ближайшим рейсом через Гану. В аэропорту девушка провела еще одни бесконечные сутки. Но компания сдержала обещание — из Ганы девушку переправили прямо в Намибию.

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«А, вы все-таки поженились»

Свадьба была очень простой, но с африканским колоритом. В счастливую минуту родные Алены виртуально были рядом — девушка позвонила им по скайпу. В российском посольстве, куда молодожены отправились заверять свидетельство о браке, девушку, рвавшуюся замуж за намибийца, узнали.

— Ааа, вы все-таки поженились! — улыбнулся вежливый посол, протягивая паре заветный документ.

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«Муж мечтает выучить башкирский»

Виза в Намибию для Алены закончилась через три месяца, и девушке пришлось вернуться в Россию. В марте 2014 года родилась малышка Ванесса Джоханнес. Но Бен смог обнять дочку, только когда ей было полгода, и тут же увез своих девчонок в Намибию. В октябре 2015 года девушка вернулась в Россию — рожать вторую дочку.

За эти пять лет английский Алена так и не выучила. Зато муж хорошо освоил русский, а обе девочки легко говорят на обоих языках: дома — по-русски, с друзьями — по-английски.

— Муж мечтает выучить башкирский, — делится Алена. — А еще здесь очень много русских и украинских девушек!

Светлокожую невесту родные жениха формально приняли, но близко общаться не спешили. Но Алена нашла подход и к ним — готовит русские и башкирские блюда: баурсак, вак-беляш и пельмени в Намибии заходят «на ура». В магазинах можно купить все, что нужно даже для русского борща. А вот творог девушке пришлось научиться готовить самой: местный, по ее словам, похож на соленый сыр, и его невозможно есть. В родной Салават привозила Алена и африканские деликатесы. Но сушеное мясо антилоп и куду, вино, необычные фрукты друзья и родственники пробуют с опаской.

Алена скучает по родственникам из России, но в Намибии ей очень нравится

«Сердце разрывается, когда нужно выбрать, где жить»

Сейчас Алена, Бернхард и их дочки, четырехлетняя Ванесса и двухлетняя Бернайс, живут в Намибии. Россиянке нравится чистый африканский воздух, но она скучает по родным и друзьям.

— Иногда сердце разрывается. Но я всегда буду там, где мой любимый муж. Хотим купить дом и перевезти к нам из Салавата маму, — призналась Алена.

Еще девушка хочет вернуться в профессию — раньше она очень неплохо шила, сама продумывала детали одежды. Алена мечтает перевезти в Африку швейную машинку, а пока подрабатывает мастером по маникюру. Бернхард работает нефтяником, часто его отправляют в долгие командировки. Чтобы не скучать, пока мужа нет рядом, Алена думает открыть русский центр в столице Намибии: там смогут встречаться иммигранты, приводить детей и учить их русскому языку.

— Тут в новых районах есть разные центры: индийские, китайские, французские с детскими садами, но наше посольство пока не дало «добро», — говорит Алена. — Пока мы собираемся у замечательной женщины из Латвии, читаем детям книги на русском и общаемся.